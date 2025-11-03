Cel mai mare angajator din zona Ineu ar urma să închidă fabrica de componente auto, în decembrie

Please follow and like us:

Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu, fabrica de componente auto Aptiv, ar urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităților locale, care spun că producția s-ar muta într-o țară din afara Uniunii Europene. În paralel, se fac pregătiri pentru reintegrarea cât mai multor angajați dintre cei care ar urma să fie concediați.

Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, a declarat luni, pentru AGERPRES, că fabrica ar urma să se închidă după ce și-a redus activitatea în ultimii ani, iar în prezent hala de producție ar fi prea mare în raport cu numărul de angajați rămași.

‘Din păcate, producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înțeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajați care mai sunt, pentru că se plătește o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 și 1.000 de salariați. Înțeleg că o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor’, a declarat primarul.

Edilul afirmă că bugetul local va fi afectat de închiderea fabricii. ‘Fiind cel mai mare angajator, era și cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuși, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, și avem discuții avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice’, a declarat Călin Abrudan.

El a adăugat că s-au purtat deja discuții cu autoritățile competente pentru a se reintegra cât mai repede forța de muncă în alte fabrici din zonă.

Contactat de AGERPRES, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Alexandru Molnar, a declarat că informațiile despre închiderea fabricii au fost primite, deocamdată, pe cale neoficială. ‘În acest moment, nu am primit notificarea de concedieri colective de la niciun mare angajator, dar am purtat discuții despre situația de la Ineu cu autoritățile locale. În funcție și de cererea de forță de muncă de pe piață, vom încerca reintegrarea celor care vor fi disponibilizați, dar vom organiza și cursuri de reconversie profesională, dacă va fi cazul’, a declarat Molnar.