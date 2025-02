Cele mai spectaculoase cladiri moderne din lume

Please follow and like us:

Cladirile moderne din lume nu sunt doar simple opere ale arhitectilor, proiectantilor si constructorilor, ci sunt un punct de atractie pentru turistii din intreaga lume.

Cladirile spectaculoase atrag anual milioane de oameni ce viziteaza o anumita tara si un anumit oras doar ca sa admire capodoperele ingineresti si sa faca poze pe care sa le posteze pe retelele de socializare.

Iti prezint in continuare un top al celor mai frumoase cladiri moderne din lume, pe care trebuie neaparat sa le vizitezi si care cel mai probabil te vor impresiona din primele momente:

Burj Khalifa, Dubai

Cladirea Burj Khalifa este situata chiar in centrul orasului Dubai din Emiratele Arabe Unite si este cea mai inalta cladire si cel mai inalt zgarie-nori din oras si din lume in momentul de fata.

Constructia Burj Khalifa a inceput pe 21 septembrie 2004, iar exteriorul a fost finalizat pe 1 octombrie 2009.

Cladirea a fost inaugurata oficial in data de 4 ianuarie 2010 si a fost proiectata de catre arhitectii din renumitul studio Skidmore, Owings&Merrill, ce au sediul in Chicago, Statele Unite ale Americii.

Alegerea echipei de arhitecti nu a fost intamplatoare, pentru ca aceasta echipa a mai proiectat si Willis Tower sau Sears Tower tot din orasul Chicago, cladire ce multi ani a fost cea mai inalta din lume.

Orice vizita facuta in orasul Dubai implica binenteles vizitarea cladirii Burj Khalifa, care are o inaltime de 828 de metri, cu 163 de etaje deasupra solului si doua niveluri subterane destinate parcarilor masinilor si camerelor tehnice.

La parterul cladirii se afla holul Hotelului Armani, iar de la etajul 1 si pana la etajul 8, Hotelul Armani, hotel conceput special de celebrul creator de moda Giorgio Armani.

Tot la parterul cladirii se afla si The Dubai Mall, cel mai mare centru comercial din lume unde se afla Dubai Aquarium & Underwater Zoo, celebrul acvariu care gazduieste peste 400 de rechini, inclusiv rechini-tigru de nisip si cormorani uriasi, dar si alte diverse alte creaturi marine

In interior sunt apartamente private, cladiri tehnice, spatii corporative si birouri, iar la etajul 122 este situat restaurantul “At.mosphere”. Pana la ultimul etaj mai sunt, de asemenea, holuri, camere tehnice, birouri, o punte de observatie si terase de vizitare VIP.

Turnul Burj Khalifa a stabilit cateva recorduri care n-au fost doborate nici macar in zilele noastre si pe care merita sa le cunosti:

Cea mai inalta structura de sine statatoare din lume

Cladirea cu cel mai mare numar de etaje din lume

Cea mai inalta punte de observatie in aer liber din lume

Cel mai inalt restaurant din lume

Cel mai inalt lift din lume

Moscheea situata la cea mai mare inaltime

Shanghai Tower, Shanghai

Turnul Shanghai Tower se afla in orasul Shanghai din China si este a doua cea mai inalta cladire din lume, cu o inaltime de 632 de metri.

Constructia cladirii a inceput in anul 2008 si a fost finalizata in 2016, fiind un simbol al inovatiei chineze.

Turnul gazduieste spatii si birouri de lux pentru companiile internationale, J Hotel Shanghai Tower, un hotel de 5 stele, magazine, restaurante si spatii comerciale, dar si un punct de observatie cu vedere panoramica asupra orasului.

Cladirea se mandreste cu cel mai rapid ascensor din lume, ce atinge o viteza maxima de 20.5 metri pe secunda si se deplaseaza pana la etajul 118, la o inaltime de 562 metri, in doar 55 de secunde.

Marina Bay Sands, Singapore

Constructia Marina Bay Sands a fost dezvoltata de catre Las Vegas Sands, o companie americana ce detine mai multe cazinouri si resorturi de lux in intreaga lume.

Compania a investit 5.5 miliarde de dolari in acest hotel cu 2.561 de camere, un cazinou, un centru de expozitii, un muzeu de arta si stiinta, doua teatre, un mall cu peste 300 de magazine, restaurante de lux si un patinoar.

Sunt trei “blocuri” turn, a cate 55 de etaje fiecare, unite intre ele printr-o platforma supraterana cunoscuta sub numele de “Sands SkyPark”, ce se intinde pe aproximativ 340 de metri.

Pe aceasta structura impresionanta se afla o piscina infinita spectaculoasa, frumos amenajata, cu baruri, gradini si zone speciale, ce ofera o priveliste panoramica asupra orasului. Piscina are o lungime de 150 de metri si suporta nu mai putin de 1.424 de metri cubi de apa.

Conform site-urilor de specialitate, costul unei camere la acest hotel din Singapore depaseste suma de 500 de euro pe noapte, iar pentru acesti bani primesti camere mari, spatioase si luxoase, dar si acces la piscina, deoarece, ca sa faci o baie in infinity pool, trebuie neaparat sa te cazezi in cadrul resortului.

Asa cum am precizat, in resort se afla si un mall ce are denumirea de “The Shoppes”, iar aici gasesti multe branduri de lux precum Louis Vuitton, Hugo Boss, Armani, Gucci sau Balenciaga.

Cazinoul este deschis non-stop, 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, special pentru a indeplini cerintele vizitatorilor din intreaga lume.

Abraj Al-Bait Clock Tower, Mecca

Abraj Al-Bait, cunoscut si sub numele de “Mecca Royal Clock Tower”, este un complex de cladiri situat in Mecca, oras ce este pozitionat in vestul Arabiei Saudite.

Turnul central din complex este a treia cea mai inalta cladire din lume, cu o inaltime de 601 metri, iar constructia acestuia a fost finalizata in anul 2012.

Acesta gazduieste un ceas analogic, ce are 4 fete, fiecare parte avand un diametru de 43 de metri si poate fi vazut de la o distanta de pana la 25 de kilometri, motiv pentru care a castigat si recordul pentru cel mai mare ceas din lume.

In cadrul complexului vei gasi un hotel de lux, cel mai mare centru comercial din Mecca, cu peste 4.000 de magazine, zone de rugaciune si un muzeu islamic.

Abraj Al-Bait a fost subiectul unor controverse, deoarece au fost demolate mai multe situri istorice si culturale pentru ca acest complex sa se construiasca.

Legatura unica dintre aceste edificii sunt milioanele de oameni care anual le viziteaza, fiecare vizitator fiind cu siguranta atras de frusetea si maretia cladirilor, dar si de arhitectura lor.