Concert de pricesne cu Paula Hriscu „Ce folos”

Artista Paula Hriscu invită publicul la un eveniment special dedicat sufletului și credinței, în cadrul turneului național de pricesne intitulat „Ce folos!”. Concertul aduce în prim-plan cântări religioase și pricesne autentice, menite să transmită emoție, liniște și reflecție spirituală.

Evenimentul este mai mult decât un simplu concert – este o invitație la introspecție și la regăsirea valorilor esențiale ale vieții. Mesajul central al spectacolului pune accent pe bunătate, iertare și iubire necondiționată. Publicul este încurajat să reflecteze asupra întrebării: „Ce folos de toate învățăturile lui Hristos, dacă nu le trăim cu adevărat?”

Paula Hriscu își propune, prin interpretarea sa, să transmită credința și recunoștința față de Dumnezeu, folosindu-se de talentul primit ca dar. Artista consideră că muzica este o formă de rugăciune și de apropiere de divinitate, iar fiecare cântec devine un mesaj de speranță și lumină pentru cei prezenți.

Spectacolul include pricesne tradiționale, dar și momente de reflecție, fiind o experiență emoționantă și profundă pentru toți participanții. În unele orașe din turneu, evenimentul este completat de invitați speciali, contribuind la atmosfera de sărbătoare spirituală.

Turneul „Ce folos!” se desfășoară în mai multe orașe din țară, fiecare concert având scopul de a aduce oamenii mai aproape de credință, de liniște interioară și de valorile autentice ale vieții.