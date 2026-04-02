Consilierii județeni, chemați să aprobe devizul general pentru proiectul de paliație „Îngrijire cu suflet”

Consiliul Județean Arad face un nou pas în implementarea proiectului „Îngrijire cu suflet – Dezvoltarea serviciilor de paliație la Spitalul de Psihiatrie și Îngrijiri Paliative Căpâlnaș”, care vizează eficientizarea energetică a clădirii și adaptarea acesteia la schimbările climatice, în paralel cu extinderea capacității de îngrijire paliativă. Proiectul urmărește creșterea accesului pacienților la servicii medicale specializate și susținerea tranziției către îngrijirea în comunitate.

În acest context, Consiliul Județean Arad continuă procedurile administrative necesare, consilierii județeni fiind chemați să aprobe Devizul General actualizat la faza Proiect Tehnic. Această etapă reprezintă o condiție obligatorie pentru decontarea fondurilor europene, în conformitate cu cerințele Programului Sănătate și ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Valoarea totală a devizului general la faza Proiect Tehnic este de 12.454.394,16 lei, cu TVA inclus, din care suma de 6.633.809,19 lei corespunde capitolului Construcții și Montaj.

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a subliniat importanța acestei etape în evoluția proiectului: „Aprobarea devizului ne permite să avansăm concret în implementare și să asigurăm premisele funcționării eficiente a spitalului, cu costuri de operare reduse, ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică. Intervențiile propuse – de la izolarea termică la modernizarea rețelelor – contribuie direct la diminuarea consumului și la utilizarea responsabilă a resurselor. În același timp, dezvoltarea componentei de paliație rămâne esențială, pentru că vorbim despre pacienți care au nevoie de îngrijire specializată, într-un cadru adecvat.”

Următoarea etapă constă în încărcarea documentației actualizate în platforma MySMIS2021, conform Ghidului Solicitantului, pentru respectarea graficului de implementare stabilit prin contractul de finanțare semnat la finalul anului trecut.