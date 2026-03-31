Consiliul Județean monitorizează cu inteligența artificială traficul pe podul de la Săvârșin!

Au fost aplicate primele sancțiuni pe podul de la Săvârșin, după punerea în funcțiune a sistemului inteligent de supraveghere, bazat pe tehnologie AI, care monitorizează în timp real traficul și identifică automat încălcările restricțiilor de circulație.

Sistemul detectează vehiculele care depășesc limita de tonaj sau tranzitează ilegal podul și transmite alerte imediate către autorități. Pe baza acestor date, au fost deja aplicate primele amenzi, măsura având rolul de a descuraja comportamentele care pun în pericol structura podului.

Podul de la Săvârșin este unul cu o vechime considerabilă, aflat într-o stare de uzură accentuată. Specialiștii au atras atenția că restricția de tonaj – stabilită pentru protejarea structurii – este nerespectată constant, iar traficul greu afectează grav rezistența acestuia. În acest context, Consiliul Județean Arad a decis utilizarea tehnologiei de supraveghere, pentru a avea un mecanism continuu de control. „Am decis să acționăm în acest mod deoarece podul are nevoie, în acest moment, de protejarea infrastructurii și prevenirea unor situații care ar putea duce, în timp, la degradări ireversibile sau chiar la închiderea circulației. Cătăm soluții pentru o intervenție de structură, iar până atunci acțiunile de monitorizare vor continua cu aplicare de sancțiuni pentru toți cei care nu respectă restricțiile impuse”, a declarat Iustin Cionca, președintele CJA.

Podul nu a beneficiat de lucrări la piloni niciodată de la construcție, iar ultimele lucrări au avut loc în 2007, doar la partea carosabilă. Pentru vehiculele de mare tonaj, traseul alternativ este DN 7 Săvârșin-Lipova – DJ 682 Lipova-Birchiș – DJ 707B Birchiș-Valea Mare – DJ 707 A Valea Mare-Căprioara. Primul pod a fost dat în folosință la Săvârșin la 15 ianuarie 1872, dar a fost din lemn și s-a prăbușit. Construirea podului actual din fier a început în 1906, fiind dat în folosință în 1909, iar garanția a expirat în anul 2009.