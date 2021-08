Cum sa decorezi scaunele pentru Craciun

Please follow and like us:

La datele de Craciun, nu ne zgarcim la detalii si cautam idei originale si simple, in acelasi timp, pentru a ne decora casa. De obicei decoram intrarea in casa, brazi de Craciun ca acestia, masa pentru pranz si cina, dar exista si alte elemente, cum ar fi scaunele, care daca le decoram bine vor da un aspect mai mult de Craciun camerei noastre de zi sau de luat masa. Prin urmare, aici iti aducem o selectie de modalitati creative de a decora scaunele de Craciun.

Acesta este un mod simplu de a decora scaunele de Craciun intr-un mod elegant si sofisticat. Este ideal sa iti surprinzi oaspetii cu o masa impodobita cu stil clasic si minimalist. Putem pune o panglica rosie innodata in jurul scaunului simuland un arc frumos si cu mici detalii, cum ar fi sarpe cu clopotei, ananas si crengi de pin sunt suficiente pentru a realiza acest decor spectaculos de Craciun.

Mos Craciun pe scaune

O optiune care cu siguranta incanta atat adultii, cat si copiii este de a decora scaunele cu palaria traditionala a lui Mos Craciun, protagonistul de necontestat al sezonului de Craciun. Este un decor simplu pe care il putem face intr-un mod simplu acasa, cu un pic de tesatura rosie si alba. Nu uita sa adaugi un pompomp alb pe partea de sus a capacului pentru a-l face mai autentic si mai original.

Om de zapada

Urmand linia de caractere de Craciun si cifre, despre decorarea scaunelor cu un om de zapada frumos cum vezi doar in filme. Este o optiune excelenta si distractiva care ii incanta cu siguranta pe cei mici acasa. Trebuie doar sa aliniezi partea din spate a scaunului cu tesatura alba, sa faci fata omului de zapada si detalii precum butoanele cu putin material in negru si portocaliu si sa utilizezi elemente pe care le avem acasa, cum ar fi o esarfa si o palarie pentru a finaliza decorarea. E atat de simplu!

Bastoane

Ornamentele traditionale, cum ar fi bastoane de Craciun, ne pot ajuta, de asemenea, sa schimbam aspectul scaunelor in timpul acestei sarbatori. Cateva bastoane rosii si albe in combinatie cu arcuri si crengi verzi, este suficient pentru a pune impreuna un ornament frumos de Craciun.

In plus, aceasta este o optiune excelenta pentru a decora, dupa vedem in imagine, spatii si camere de aer rustic. Totul va depinde de modul in care combinam diferitele elemente.

Inovatie

Daca doresti insa sa te indepartezi putin de culorile mai traditionale si sa aduci putina inovatie cu modele distinse in decorarea craciunului, aceasta este o optiune excelenta. Decoreaza scaune prin innodarea unor legaturi in albastru si completeaza prin adaugarea de alte ornamente, cum ar fi o stea sau globuri de Craciun in nuante care contrasteaza bine. Acesta este un tip de decor care va arata grozav si mai atragator pe scaunele colorate usoare si neutre.

Ren

Un design foarte frumos pentru a decora scaune pentru copii de Craciun este acesta facut cu tesatura si pasla. In acest caz, au ales sa alinieze partea din spate a scaunelor cu tesatura rosie si sa adauge figura unui ren facut cu pasla alba. Cu toate acestea, putem alege cifrele pe care ni le dorim si care ne plac cel mai mult, de la un brad de Craciun la un Mos Craciun, un om de zapada etc. Personalizeaza designul, inclusiv o carte cu numele fiecarui copil, se vor distra si ii vor face deosebit de entuziasmati.

Ca si scaunele, masa trebuie sa aiba un decor tematic, care sa se potriveasca perfect impreuna. Alege sa nu incarci masa prea mult, pentru a nu parea supra aglomerat.