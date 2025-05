Ghidul cotelor la pariuri sportive: Toate detaliile necesare

Please follow and like us:

Probabil ca jucatorii care au cochetat de-a lungul timpului cu pariurile sportive stiu ce inseamna cota. Insa in urmatoarele randuri ne axam si pe jucatorii care se afla la prima experienta cu pariurile sportive si nu inteleg mai exact cum functioneaza cotele.

Cotele nu sunt doar simple numere afisate pe platformele operatorilor de jocuri de noroc, ci arata exact potentialul unui pariu de a fi castigator.

Ce sunt cotele si cum trebuie sa le interpretezi?

Putin mai sus in introducerea spuneam de faptul ca aceste cote nu sunt doar simple numere, ci arata probabilitatea unui pariu de a fi castigator.

Asadar, cotele spun pariorilor doua lucruri importante: sansa de reusita a unui pariu perceputa de operatorul de jocuri de noroc si cat poti castiga in cazul in care pariul este declarat castigator.

Cotele sunt afisate in intreaga lume sub diverse forme, inclusiv cote zecimale, fractionale sau americane. Insa categoric cele mai folosite la noi in tara sunt cotele zecimale.

De exemplu, cotele zecimale au urmatoarea forma: 2.50, 3.20. Asta inseamna ca la 10 LEI pariati pe o cota de 2.50, castigul total posibil va fi de 25 LEI (inclusiv miza folosita).

Cota fractionala, care a disparut de pe platformele operatorilor de noi din tara, este afisata sub forma de 5/4 sau 3/2.

Asa cum scriam si putin mai sus, cota indica si probabilitatea pe care un operator i-a atribuit-o unui pariu.

De exemplu, un pariu de o cota 2, in cazul unor jocuri, are o probabilitate egala sau apropiata de 50%. Acest lucru se aplica mai ales in cazul pariurilor facute la ruleta live, dar spunem 50% apropiata deoarece sansa reala este undeva la 48%, datorita buzunarului verde (ce contine zero).

Insa in general, cu cat cota este mai mica, cu atat sansele ca pariul sa fie castigator sunt mai mari.

Asa scrie site-ul 10pariuri , care ne spune ca interpretarea cotelor se face atat in raport cu potentialul profit, cat si cu probabilitatea reala ca un eveniment sportiv sa fie castigator.

Probabilitatile

Daca ai impresia ca aceste cote sunt puse aleatoriu de operatori, ei bine lucrurile nu stau deloc asa in realitate. Cotele arata probabilitatea unui eveniment in functie de mai multi factori. Acesti factori includ: statisticile directe dintre doi jucatori sau doua echipe, forma acestora, accidentarile, lipsa unor anumiti jucatori sau locatia in care se desfasoara un eveniment.

Insa probabilitatea reala a unui eveniment poate fi putin diferita fata de cota oferita de operator. Asta deoarece operatorul adauga si o marja, dar schimba si cotele in functie de tendintele de pariere.

De exemplu, daca foarte multi pariori pariaza pe echipa 1, cota acesteia va scadea, in timp ce cota echipei 2 va creste. Daca tu esti de parere ca echipa 2 are mai multe sanse reale, datorita factorilor de mai sus, poti considera ca acel pariu este un pariu de valoare pentru tine, lucru despre care vom vorbi putin mai tarziu in acest articol.

Marja casei de pariuri

Asa cum mentionam si putin mai devreme in articol, casele de pariuri nu ofera cote in functie de probabilitatea reala a unui eveniment. Asta deoarece operatorii introduc marje de siguranta, ceea ce asigura un profit indiferent de rezultatul unui pariu.

Daca nu stii cum sa calculezi probabilitatile reale, iata cum poti face acest lucru. Luam exemplu echipa A si echipa B, cu cota de 1.60 si 2.20.

Probabilitatea se determina astfel:

1/1.60= 0.625

1/2.20 = 0.45

In total, cele cota cote insumeaza 1.075, adica 107,5%. Daca 100% inseamna probabilitatea reala, 7,5% inseamna marja casei de pariuri.

Cum identifici cotele de valoare?

Pariurile de valoare sunt acele pariuri facute pe evenimente care au cote mai mari decat ar trebui sa aiba in mod normal.

Eu personal am intalnit acest lucru la mai multe pariuri pe eSports, in special pe meciuri de Counter-Strike 2. Asta deoarece unele echipe aveau o forma de moment foarte proasta, dar o cota foarte mica in comparatie cu cota reala pe care ar trebui sa o aiba. De exemplu, avand in vedere rezultatele inregistrate, ar fi trebuit sa aiba o cota de 2, insa in realitate acea echipa avea cota de 1.60. Asta m-a determinat sa pariez pe adversari, care aveau o cota mult mai mare si un profit mult mai mare. Ceea ce s-a si intamplat la finalul meciului: echipa care era mai slab cotata a castigat meciul.

Daca faci astfel de pariuri pe o perioada mai lunga de timp, ai sanse sa faci profit pe termen lung la pariuri sportive.

Ce mai trebuie sa stii?

Daca vrei sa iti incerci norocul la pariuri sportive, trebuie sa mai tii cont si de alti factori. Iata cativa dintre ei: