Iată care este culoarea preferată a persoanelor mai inteligente decât media

Cum ar fi dacă o anumită culoare ar putea să spună multe despre inteligența ta? Nu mai vorbim deci despre un simplu gust personal. Acest lucru a fost și demonstrat de altfel, de experți. Vei afla mai multe în acest articol.

„Care este culoarea ta preferată?” Această întrebare este adesea folosită pentru a sparge gheața, fie că este vorba de un interviu, o întâlnire sau pur și simplu pentru a cunoaște mai bine pe cineva. Pentru mulți, răspunsul spune multe despre personalitate, gusturi sau chiar starea de spirit. Mai ales, permite celuilalt să vorbească despre el și să-și explice alegerea. Potrivit unor psihologi și mai multor articole care preiau studii mai vechi, această întrebare ar putea dezvălui mult mai mult decât o simplă trăsătură de caracter. Conform acestor surse, culoarea preferată a unei persoane ar fi uneori asociată cu nivelul său de inteligență. O idee intrigantă, dar care merită analizată cu prudență.

Se vorbește adesea despre psihologia culorilor și despre puterea lor, sau despre mesajele pe care le pot transmite. Totuși, anumite nuanțe pot fi, de asemenea, revelatoare în ceea ce privește nivelul de inteligență al unei persoane. Da, ai citit bine. Conform unui studiu culoarea pe care o iubim cel mai mult ar putea spune multe despre facultățile noastre intelectuale.

Potrivit media Good, care s-a aplecat și asupra subiectului, mai multe studii afirmă că dacă o persoană preferă roșul, de exemplu, aceasta ar avea o personalitate mai extravertită, mai îndrăzneață și mai impulsivă, ceea ce ar face din roșu culoarea preferată a persoanelor mai puțin inteligente. În schimb, alb este perceput ca o culoare asociată cu profesionalismul și ordinea.

Ce spun culorile despre personalitatea noastră

Motivul? Conform unui studiu publicat pe Science Direct, care a examinat diferențele de preferințe de culori în funcție de domeniul de studiu, aflăm că parcursul școlar și/sau social influențează trăsăturile de personalitate și, prin urmare, alegerile individuale, în special în ceea ce privește culorile.

Pentru a obține acest rezultat, un chestionar a fost administrat la 80 de participanți, studenți în design grafic și informatică. Apoi, li s-a cerut să-și aleagă culoarea preferată pentru hainele și decorul lor interior.

Culoarea preferată a persoanelor inteligente este…

Cu ce învățăm? Albastrul a fost ales pentru haine de 15% dintre participanți și ar fi asociat cu persoane mai calme, senine și de încredere. De ce fapt, culoarea albastră se plasează ca fiind preferata cea mai frecventă printre persoanele inteligente. De asemenea, este important să ținem cont de ideile pe care le avem despre anumite culori. De exemplu, roșul este asociat și cu dragostea, romantismul, dar și cu pericolul sau frica.

În termeni clari, fiecare culoare reprezintă un simbol și un mesaj. Alt exemplu: portocaliul ar fi asociat cu succesul, cu abundența, verdele cu natura, cu viața, dar și cu siguranța. Pentru a face simplu: fiecare culoare spune ceva.

Ai înțeles, deci există cu siguranță o legătură între percepția culorilor și personalitatea noastră. Desigur, în ceea ce privește inteligența, constatările sunt subiective și trebuie efectuate cercetări mai aprofundate pentru a ne asigura că albastrul este cu adevărat culoarea preferată a persoanelor inteligente. Dar asta spune multe despre percepția pe care o putem avea asupra oamenilor în funcție de culori. Nu-i așa?