Închidere temporară a circulației în zona intersecției str. Lalelelor – str. Mioriței

Primăria Municipiului Arad informează cetățenii că, în perioada 25 martie 2026 – 9 aprilie 2026, circulația rutieră va fi închisă în zona intersecției dintre strada Lalelelor și strada Mioriței, pentru traficul care traversează calea de tramvai.

Această măsură este necesară pentru desfășurarea lucrărilor prevăzute în cadrul obiectivului de investiție „Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente – Tronson III, Calea Radnei (între Pasaj Micălaca și str. Renașterii)”.

Pe durata lucrărilor, participanții la trafic sunt rugați să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă.