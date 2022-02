Ioan Malița: Bugetul comunei va fi axat și în acest an pe investiții

Please follow and like us:

La finalul săptămânii trecute, consilierii locali au aprobat bugetul comunei, proiect propus de primarul Ioan Malița. Și în acest an, bugetul va fi axat în principal pe continuarea investițiilor aflate în derulare, dar și pe demararea unor noi proiecte, cu fonduri europene sau guvernamentale.

„Cea mai mare parte a bugetului va merge în acest an către investiții, în special către cofinanțarea proiectelor depuse la diferite ministere și pentru care așteptăm finanțările în acest an, care se anunță mult mai bun față de cei precedenți din acest punct de vedere. Bineînțeles, vom continua și investițiile finanțate din bugetul local, așa cum am făcut-o în fiecare an, dar aici sumele sunt mai mici, pentru că oricâți bani s-ar aduna din taxe și impozite, nu le putem compara cu fondurile venite pe programe guvernamentale sau europene“, spune primarul Ioan Malița.

În bugetul pe anul 2022, sunt alocate sumele necesare cofinanțării proiectelor din fonduri extrabugetare, cum sunt căminul cultural de la Felnac, asfaltarea drumurilor agricole, proiect care va fi depus la AFIR, pe fonduri europene, noul proiect de amenajare urbanistică depus pe „Anghel Saligny“, cu piste de biciclete, podețe și rigole pentru apa pluvială. Concret, prin acest proiect, pe strada principală, adică strada 3, se vor reface toate podețele și accesele la proprietăți, inclusiv șanțuri betonate. Pe străzile 2 și 4, se va face totul de la A la Z, adică trotuare, podețe, accese, șanțuri. S-au prevăzut cofinanțări pentru proiectul de canalizare, pentru realizarea PUG-ului, un lucru extrem de important pentru dezvoltarea comunei și accesarea de noi fonduri, pentru sala de sport, asfaltare zona industrială sau rețeaua de gaz.

„Anul 2022 se anunță mult mai bun din punctul de vedere al proiectelor, după intrarea PSD la guvernare. Nu vreau să facem aici politică, dar ăsta este adevărul, lucrurile încep să se miște. Compania Națională de Investiții a scos deja la licitație sala de sport și sperăm ca luna viitoare să se și semneze contractul de execuție, dacă nu sunt contestații. La canalizare, am trecut de comisia tehnică de la CNI, am trimis ultimele clarificări și urmează semnarea contractului de finanțare. La fel și la căminul cultural. Așteptăm răspunsul și la proiectele depuse pe „Anghel Saligny“ și pregătim în această perioadă alte proiecte pentru PNRR. Chiar zilele acestea am avut discuții cu mai mulți consultanți, să vedem pe ce direcții putem accesa fonduri și care sunt condițiile“, spune primarul Ioan Malița.

Din bugetul local, vor continua în acest an lucrările de pietruire a drumurilor agricole, proiect demarat anul trecut. De asemenea, continuă realizarea de parcări, modernizarea trotuarelor, reabilitarea de accese la podețe și reparații la podețe, lucrări de amenajare a cimitirelor, cu fonduri de la bugetul local.

Învățământul va fi sprijinit așa cum se cuvine și în 2022, fiind alocate sume pentru buna funcționare a unităților de învățământ, pentru bursele elevilor, transportul copiilor și cadrelor didactice și așa mai departe. Nu au fost uitate nici cultura sau sportul, fiind prevăzute sumele necesare pentru organizarea evenimentelor de tradiție din comuna Felnac, dar și pentru activitatea clubului Victoria Felnac.