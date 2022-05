Istoria trupei Testament

Please follow and like us:

Testament este una dintre cele mai vechi trupe de trash metal din SUA. A fost înființată în anul 1983, în California, iar melodiile au strâns milioane de vizualizări pe YouTube, în timp ce la concerte au participat constant mii de oameni, inclusiv în România.

Cei care au pus bazele trupei Testament au fost chitaristul Eric Peterson și vărul său Derrick Ramirez, care avea rol atât de vocalist cât și de chitarist. Trupa a fost completată de basistul Greg Christian și de toboșarul Mike Ronchette. În anii următori, formula a fost schimbată adesea, iar printre cele mai importante nume care au făcut parte din Testament au fost Steve Souza, Alex Skolnick, James Murphy, Chuck Billy și Louie Clemente.

În prezent, trupa Testament este alcătuită din următorii: Chuck Billy (vocalist), Eric Peterson (chitarist), Alex Skolnick (chitarist), Greg Christian (basist) și Paul Bostaph (toboșar).

Printre cele mai cunoscute piese ale trupei Testament se află Return to Serenity, More Than Meets the Eye, Trail of Tears și Burnt Offerings. Aceste melodii au strâns milioane de vizualizări pe YouTube, dar o parte dintre ele fac parte și din coloana sonoră a unui joc de păcănele online disponibil pe cazinoul NetBet. Jocul se numește Testament și este inspirat din povestea trupei, având printre simboluri un demon trash metal, schelete, scuturi, vârcolaci, vampiri și cranii. În plus, coloana sonoră e asigurată de piese de pe albumul Dark Roots of Earth.

Primul album Testament a fost lansat în 1987

Testament a lansat primul album de studio în anul 1987 și se numea The Legacy. De altfel, Legacy trebuia să fie denumirea trupei, însă după scurt timp de la lansare a fost schimbată întrucât exista deja o formație de jazz cu același nume. În orice caz, albumul The Legacy a avut un succes important, iar ascensiunea a fost fulminantă, mai ales că Testament era comparată cu o altă trupă legendară: Metallica.

Profitând de succesul de care a avut parte, Testament a lansat în 1988 albumul The New Order, pentru ca un an mai târziu să apară Practice What you Peache. 1990 le-a oferit fanilor trupei un nou album de studio, intitulat Soul of Black. Testament este o trupă care în anii ’90 a avut lansări constante, astfel că în 1992 a apărut albumul The Ritual. Low, Demonic și The Gathering sunt celelalte trei albume lansate în anii ’90.

Seria lansărilor a fost afectată însă de problemele prin care membrii trupei au trecut în viața personală. Mai exact, James Murphy a fost diagnosticat cu o tumoare la creier. În urma unei strângeri de fonduri acesta a făcut rost de banii necesari pentru tratament, însă a rămas cu anumite sechele și nu a mai putut continua. Spre exemplu, el nu mai ținea minte nimic despre albumul The Gathering.

În plus, în anul 2001, Chuck Billy a fost diagnosticat cu cancer testicular și a avut nevoie de doi ani pentru a-și reveni. Pentru el a fost organizat inclusiv un concert caritabil, un eveniment care s-a bucurat de interes la acel moment. În anul 2001, fanii au avut parte de o surpriză întrucât a fost scos pe piață albumul First Strike Still Deadly. Acesta reprezenta o colecție de re-înregistrări a unor melodii vechi de pe primele albume.

Următorul album a apărut abia în 2008 și se numea The Formation of Damnation. În anii următori au mai apărut albumele TBA (2012), Dar Roots of Earth (2016), Brotherhood of the Snake (2016) și Titans of Creation (2020). Pe lângă albumele de studio au mai apărut și câteva live: „Live at Eindhoven”, „Return to the Apocalyptic City”, „Live at the Fillmore”, „Live în London” și „Live at Eindhoven”.