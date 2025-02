Iustin Cionca: „Cu Drumul Regelui mergem mai departe și turnăm asfalt și în vârf de munte, legăm Petrișul de Vața”

Please follow and like us:

Iustin Cionca, președintele Consiliul Județean Arad, și vicepreședintele Sergiu Bîlcea au prezentat oficial proiectul „Drumul Regelui”, un nou pas în dezvoltarea infrastructurii județene și interjudețene, finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027.

„Suntem consecvenți strategiei noastre de a crea legături interjudețene noi, moderne, iar astăzi a venit rândul legăturii cu Hunedoara. În anii precedenți am modernizat drumuri care ne leagă de județul Timiș și de județele Csongrad și Bekes, din Ungaria. Continuăm cu Bihorul și Hunedoara, în acest demers al nostru de a facilita mobilitatea. Muncim la aceste legături între județe din mai multe motive. Pe de o parte, fiindcă prin modernizarea infrastructurii îmbunătățim calitatea vieții oamenilor și în cele mai îndepărtate localități din județ. Crește siguranța în trafic, scad cheltuielile de întreținere a mașinilor, timpul de deplasare scade, naveta către polii de dezvoltare sau către școli este mai facilă. Pe de altă parte, oferim acestor comunități o șansă de dezvoltare. Sunt mai accesibile, și asta înseamnă că valoarea proprietăților crește, că posibilii investitori pot fi convinși mai ușor să se stabilească aici. Așadar, discutăm în aceste proiecte de infrastructură și despre considerente sociale, dar și economice. Accesibilizăm micile comunități și reducem distanța dintre periferie și centrele de interes. În ce privește zona Petriș, aici noi am mai finalizat un proiect, recent, în parteneriat cu administrația locală, cu domnul primar Berari. Este vorba despre regularizarea văii, o lucrare importantă, care a inclus și o componentă de asfaltări între satele din comună. Au fost construiți 1500 de metri de parapeți pentru protejarea satului Obârșia. Am ajuns cu șantierul la capătul județului, am tăiat din munte și pe unele porțiuni am lărgit drumul la 5 metri. Am îndiguit valea, să protejăm casele vechi de lemn ale oamenilor și am turnat asfalt acolo unde nu a existat niciodată! Cu Proiectul Drumul Regelui mergem mai departe și turnăm asfalt și în vârf de munte, legăm Petrișul de Vața,” a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Vicepreședintele Sergiu Bîlcea a subliniat componenta turistică a proiectului: „Acest drum pitoresc va facilita accesul turiștilor către obiective turistice importante, precum Castelul Regal de la Săvârșin. Prin crearea de noi legături și drumuri modernizate, sprijinim dezvoltarea turistică și economică a județelor Arad și Hunedoara.”

Date despre proiect:

– Tronson: Vața de Jos (Hunedoara) – Petriș (Arad), lungime totală 17,194 km

– Valoare: 208.617.551 lei, cu o cofinanțare UE (FEDR) de 167.314.280 lei

– Durată: 45 luni (30.08.2024 – 30.04.2028)

– Activități: lucrări de construcție, măsuri de siguranță rutieră, accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă, consolidare versanți.

Proiectul va crea o legătură directă între județele Arad și Hunedoara, scurtând timpul de deplasare și facilitând accesul turiștilor și investitorilor. Modernizarea Drumului Județean 707 va contribui la revitalizarea zonelor rurale, susținând o dezvoltare echilibrată și sustenabilă.