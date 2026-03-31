La Apateu au început de săptămâna trecută lucrările la fundația drumului

Lucrările la drumul DN79-Mișca-Vânători-Satu Nou-Apateu-Berechiu se desfășoară pe mai multe tronsoane, unul dintre acestea fiind cel din interiorul localității Apateu, unde se lucrează intens la fundație.

„La Apateu, în interiorul localității, am început de săptămâna trecută să consolidăm fundația drumului. Am așternut, pe o porțune, primul strat de balast, lucrările desfășurându-se într-un ritm susținut. După cum se spune că o poză face cât o mie de cuvinte, în imagine se vede cât de serioasă este această lucrare. Această lucrare face parte din proiectul strategic de modernizare a drumurilor din nordul județului”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

„Lucrările au ajuns în Apateu și apreciez seriozitatea cu care acestea se realizează. Constructorul a împărțit în trei loturi porțiunea din intravilanul localității. Acum se lucrează la fundație pe două dintre tronsoane, de la intrările dinspre Satu Nou și, respectiv, Berechiu, spre centru, iar pe cel de-al treilea tronson se va interveni după sărbătorile pascale. Sunt lucrări de calitate și sperăm ca în acest an să fie finalizate”, a afirmat, la rândul său, Sorin Dănila, primarul comunei Apateu.

Acest tronson de drum face parte din proiectul strategic al Consiliului Județean, de reabilitare a 67 de kilometri de drumuri din nordul județului, lucrări finanțate din fonduri europene.

Celelalte drumuri care fac parte din rețeaua de nord a județului sunt Cermei-Șomoșcheș-Berechiu-limită județ (spre Bihor), Seleuș-Șicula-Gurba-Cermei, Șepreuș-Cermei și Cermei-Avram Iancu-Vasile Goldiș.