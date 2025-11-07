Mamă și fetiță de 5 ani, agresate de un bărbat, în zona Gării Arad. Jandarmii au intervenit în forță

Please follow and like us:

În data de 06 noiembrie 2025, în jurul orei 17:30, un echipaj de intervenție din cadrul Detașamentului 1 Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, aflat în misiune de menținere a ordinii publice pe raza municipiului Arad, a fost solicitat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, să intervină în zona Gării din municipiul Arad, unde o femeie și fiica acesteia în vârstă de 5 ani, erau urmărite și agresate verbal de către un bărbat necunoscut.

Echipajul de jandarmi a luat legătura cu apelanta, oferindu-i îndrumare pentru a se adăposti în cel mai apropiat magazin alimentar până la sosirea forțelor de ordine.

La fața locului, în urma descrierii oferite de femeie, jandarmii au identificat persoana indicată, aflată în interiorul aceluiași magazin în care aceasta se adăpostise. Întrucât bărbatul a opus rezistență la solicitarea jandarmilor de a părăsi incinta pentru legitimare, aceștia au procedat la imobilizarea sa și efectuarea controlului corporal preventiv.

Având în vedere comportamentul dezechilibrat al persoanei, jandarmii arădeni au solicitat prin apel 112, intervenția unui echipaj medical, care a stabilit că bărbatul necesită evaluare de specialitate. Acesta a fost transportat la Spitalul Clinic Județean Arad Secția Clinică Psihiatrie, fiind însoțit de echipajul de jandarmi.

Pentru faptele sale, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, conform articolului 2, punctul 1 din Legea nr. 61/1991 republicată, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.