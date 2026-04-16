Matcha sau cafea: care este cu adevărat mai bun pentru energie și concentrare?

Matcha, bogat în antioxidanți și L-teanină, oferă o energie stabilă și durabilă, spre deosebire de cafea, care provoacă un „cădere” rapidă. Japonezii preferă acest ceai energizant pentru beneficiile sale durabile asupra concentrației și relaxării.

Esentialele de reținut

Matcha, bogat în antioxidanți și L-teanină.

Oferă o energie mai stabilă decât cafeaua, fără vârfuri de nervozitate.

Permite să fii mai concentrat, dar și mai relaxat.

Unii nu jură decât pe ceașca lor de cafea pentru a se trezi dimineața, alții se lasă încet-încet tentați de o ceașcă de matcha. Dar atunci: ceai matcha sau cafea, pe care ar trebui să-l preferăm?

Matcha conține numeroși antioxidanți, dintre care unul deosebit de interesant: EGCG, care aparține marii familii a polifenolilor. Acțiunea sa antioxidantă și antiinflamatoare îi conferă un efect protector (pentru consumatorii regulat, bineînțeles) împotriva cancerului, bolilor neurodegenerative (Alzheimer și Parkinson), bolilor cardiovasculare și metabolice (diabet și obezitate).De asemenea, protejează împotriva excesului de fier și are un efect vasodilatator.

Băutura conține și L-teanină, care ajută la îmbunătățirea stării de spirit, memoriei, atenției și timpilor de reacție. Acest aminoacid poate, de asemenea, să reducă stresul. Ca și cofeina, L-teanina traverse bariera hematoencefalică și poate atinge niveluri maxime de concentrare în 30 de minute. Asociată cu cafeina (sau teina), L-teanina poate reduce oboseala în timp ce crește senzația de vigilență.

Dar, poate știi, cafeaua conține și antioxidanți sub formă de acizi clorogenici, diterpene și melanoidine. Un alt element poate atunci să facă distincția între cele două băuturi: energia.

O energie stabilă și durabilă

Cafeaua conține cofeină în cantitate mult mai mare decât ceaiul verde (aproximativ de 3 ori), dar cofeina (numită teină) din ceaiul verde acționează diferit în organismul nostru. Într-adevăr, teina din ceai oferă un efect stimulant mult mai durabil și mai progresiv decât cofeina din cafea. Cafeaua oferă cu siguranță un „impuls”, dar acesta este scurt și provoacă destul de repede o „cădere” la multe persoane. Și hop, aș mai bea încă o cafea, am nevoie de ea.

Spre deosebire de cafea, ceaiul verde oferă o energie stabilă și permite evitarea acelor momente de oboseală uneori foarte neplăcute. Acest efect ar fi datorat conținutului de taninuri din ceai, care permite întârzierea asimilării teinei. Aceasta este apoi difuzată pe o perioadă de 4 până la 6 ore, într-un mod durabil. Gata cu cele 10 cești de „energizante” pe zi.

În plus, ceaiul matcha este foarte bogat în L-teanină, care are un efect relaxant. Și iată de ce ceaiul verde matcha te face atât de concentrat, cât și relaxat». Deci, ești gata să schimbi ceasca ta de cafea cu una de matcha?