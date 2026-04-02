Municipiul Arad se încadrează în limita maximă de personal stabilită de Guvern

În cadrul Ședinței Extraordinare a Consiliului Local Municipal Arad, desfășurată marți, 7 aprilie 2026, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

În urma reorganizării, structura de personal a fost ajustată astfel încât să respecte plafonul impus, fără a fi necesare concedieri. Situația actuală indică un total de 587 de posturi în organigramă, dintre care 522 sunt ocupate, iar 65 sunt vacante și nu se intenționează ocuparea lor. De subliniat faptul că un aspect distinct al organizării administrative la nivelul Municipiului Arad îl reprezintă statutul Direcției Generale Poliția Locală Arad. Spre deosebire de alte unități administrativ-teritoriale din țară, unde poliția locală funcționează ca instituție cu personalitate juridică proprie, în municipiul Arad aceasta este organizată ca direcție în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, astfel în totalul de 587 de posturi ale organigramei se regăsesc și cele 130 de posturi ale Direcției Generale Poliția Locală. s

Comparativ cu anul 2020, când organigrama număra 903 posturi (dintre care 723 ocupate), administrația locală a redus semnificativ aparatul administrativ. În ultimii ani, mai multe posturi s-au vacantat în mod natural, prin pensionare, transfer sau demisie, fără ca acestea să fie reocupate.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a subliniat că această reorganizare este rezultatul unui proces început în urmă cu mai mulți ani:

„Principalul motiv al acestei ședințe a fost respectarea termenului limită pentru aprobarea noii organigrame, în forma redusă impusă de Guvern. Aradul se află într-o situație favorabilă, deoarece, de ani de zile, nu au mai fost organizate concursuri de angajare. Astfel, posturile rămase vacante în urma plecărilor naturale nu au fost ocupate. Am redus inclusiv numărul funcțiilor de conducere, ceea ce ne permite să avem o organigramă sub limita prevăzută de lege și mai eficientă comparativ cu alte administrații din țară. Eforturile făcute în ultimii ani se reflectă în aceste rezultate, iar economiile la salarizare sunt constante de aproximativ cinci ani.”