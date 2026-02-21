Ultimele știri

Pistolarele de la CSM Arad au țintit aurul național la junioare

SportSport LocalUltimele stiri 21 februarie 2026 admin 0

Bucureștiul a găzduit vineri etapa finală a Campionatelor Naționale de pistol aer comprimat 10 metri, rezervată juniorilor. Pistolarele de la CSM Arad au țintit două medalii de aur, prin Alexia Filimon la individual și prin echipa formată din Alexia Filimon, Alesia Bodi și Samia Aljarayda, coordonată de Monica Toth.

O performanță cu atât mai notabilă cu cât fetele sunt junioare II și III. La doar 13 ani, Bodi s-a clasat pe locul 4 în finala individuală, iar Aljarayda s-a clasat pe 6 în finală. În concursul masculin, Laurențiu Ilon a obținut locul 12, iar Arsenie Ardelean a terminat pe 16. Antrenorii secției de tir de la CSM Arad sunt Gheorghe Pop și Monica Toth.

