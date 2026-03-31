Primăria Municipiului Arad, iluminată în albastru

Pentru a marca Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, joi, 2 aprilie 2026, începând cu ora 21:00, clădirea Primăriei Municipiului Arad va fi iluminată în culoarea albastră – simbol al solidarității față de persoanele cu tulburări din spectrul autist.

Acțiunea are loc la solicitarea Asociației More Than a Smile și transmite un mesaj de unitate, empatie și înțelegere față de persoanele diagnosticate cu autism și familiile acestora.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului este marcată anual, la nivel global, în data de 2 aprilie, având ca scop promovarea unei mai bune înțelegeri a autismului și informarea publicului cu privire la nevoile specifice ale persoanelor afectate și ale familiilor acestora. Prin această inițiativă, specialiștii din domeniul sănătății atrag atenția, în special a părinților, asupra simptomelor și manifestărilor acestei tulburări, în vederea diagnosticării precoce.

Prin acest gest simbolic, Primăria Municipiului Arad își manifestă sprijinul față de copiii și adulții cu autism și își reafirmă angajamentul de a promova incluziunea, respectul și egalitatea de șanse în comunitatea locală.