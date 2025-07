Puncte de prim ajutor și de distribuție a apei potabile în județul Arad

Please follow and like us:

Având în vedere avertizările meteorologice cu privire la creșterea temperaturilor în perioada curentă și disconfortul termic ridicat creat de acestea, vă comunicăm că în județul Arad se află 25 de puncte de prim ajutor și 45 de puncte de distribuție a apei potabile. Menționăm că este recomandat ca persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice să evite circulația în intervalul orar 11-18 și să stea cât mai mult în locuri răcoroase, cu umbră.

PUNCTE DE PRIM AJUTOR PENTRU PERSOANELE AFECTATE DE CANICULĂ JUDEȚUL ARAD NR.CRT. LOCALITATE / LOCAȚIA ADRESA ORAR FUNCȚIONARE 1 Municipiul Arad – Primăria Municipiului Arad Bulevardul Revoluției nr. 75 Luni-Vineri 12:00-17:00 2 Municipiul Arad – Catedrala Ortodoxă Podgoria Bulevardul Revoluției Luni-Vineri 12:00-17:00 3 Municipiul Arad – holul Teatrului ”Ioan Slavici” Bulevardul Revoluției nr. 103 Luni-Vineri 12:00-17:00 4 Orașul Lipova– Spitalul Orasenesc Lipova str. Aurel Vȋnătu, nr, 11 Camera de Garda 24/24 5 Orașul Sântana – Sediul Primăriei orașului Sântana Str. Muncii, nr. 120 A Luni-Joi 08:00-16:00 Vineri 08:00-14:00 6 Orașul Sântana – Sediul Direcției de Asistență Socială Str.Mihai Viteazu, nr. 24 Luni-Joi 08:00-16:00 Vineri 08:00-14:00 7 Orașul Sebiș – Sediul Primăriei,la parter Camera de garda a spitalului de boli cronice Sebis 24/24 8 Orașul Pâncota – Farmacia Santal Farm Str. Tudor Vladimirescu nr. 57 Luni -Sâmbătă 08:00 – 19:00 9 Orașul Pâncota – CMI dr. Bercse Georgiana Florica Str. Luncii nr.2 Luni, Miercuri,Vineri 09:00-14:00 Marți, Joi 14:00 – 19:00 10 Orașul Pâncota – DR. Trausan Mihaela SRL Str. Tudor Vladimirescu Nr. 64 Luni-Vineri 08:00-18:00 11 Orașul Pâncota -SC MEDMUN SRL Str. Luncii, nr. 2c Luni-Vineri 14:00-19:00 12 Sat Măderat – CMI dr. Bercse Georgiana-Florica Măderat nr. 415 Luni , Miercuri 14:30-16:30 Marti, Joi 10:30-13:30 13 Orasul Pecica – Sediul Directiei de Asistenta Sociala Str. 2, nr.173 Luni-Vineri 08:00-16:00 14 Orasul Curtici – Piata Agroalimentara (hala piata) Str. Horia , nr. 1B Luni-Vineri 08:00-16:30 15 Orasul Curtici – Primaria Curtici – Birou SVSU Str. Primariei, nr. 47 – Birou SVSU Luni-Vineri 08:00-16:30 16 Orasul Chisineu-Cris – Cort Crucea Rosie Parcul Central al Orasului str. Infratirii fn Luni-Duminica 10:00-18:00 pe perioada caniculei 17 Sat Nadab – Dispensar Medical – Dr. Boldut Fagean Marius Str. V. Sechel Luni-Duminica 10:00-18:00 pe perioada caniculei 18 Comuna Vladimirescu – Corturi in centrul Vladimirescu (langa moara) Intersectia drumului DN7 cu str Garii In zilele cand temperaturile depasesc 35 grade 10:00-18:00 19 Comuna Gurahont – Dispensarul uman Gurahont Str. Ioan Buteanu nr. 28 24/24 Pe perioada caniculei 20 Comuna Șiria – Centrul de Permanenta Medicala DR. I.T.Mera Str. Regiment 85 Infanterie nr. 53 Luni-Vineri 15:00-08:00 Sambata-Duminica 24/24 21 Sat Sâmbăteni – Centrul de Permanenta Sâmbăteni Sat Sâmbăteni, nr. 96 Luni 15:00-00:00 Marti-Vineri 00:00-08:00 15:00-00:00 Sambata-Duminica 24/24 22 Comuna Moneasa – Dispensarul Uman Moneasa – Centrul de Permanenta Loc. Moneasa, nr.73 24/24 23 Comuna Felnac – Cabinetul Medical Felnac Loc. Felnac, nr. 393 Luni -Vineri 08:00-15:00 24 Comuna Felnac – Centrul de Permanenta Loc. Felnac, nr. 393 Luni-Vineri 15:00-08:00 Sambata-Duminica 24/24 25 Comuna Șicula – Sediul Primariei c omunei Sicula Strada Transilvaniei nr. 200 Luni-Duminica 08:00-18:00

PUNCTE DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE JUDEȚUL ARAD NR. CRT. LOCAȚIA ADRESA ORAR FUNCȚIONARE 1 Municipiul Arad – Primăria Municipiului Arad Bulevardul Revoluției nr. 75 Luni-Vineri 12:00-17:00 2 Municipiul Arad – Catedrala Ortodoxă Podgoria Bulevardul Revoluției Luni-Vineri 12:00-17:00 3 Municipiul Arad – holul Teatrului ”Ioan Slavici” Bulevardul Revoluției nr. 103 Luni-Vineri 12:00-17:00 4 Orașul Lipova– Piața Agro-alimentară Lipova str.Lt. Vasile Bugariu, nr.1 Luni-Vineri 08:00-16:00 5 Orașul Lipova – sediul Primăriei orașului Lipova str. Nicolae Bălcescu, nr. 26 Luni-Vineri 08:00-16:00 6 Orasul Lipova – Olimpia Farm SRL Str. Nicolae Balcescu, nr. 14 Luni-Vineri 08:00-18:00 7 Orașul Sântana – Sediul Primăriei orașului Sântana Str. Muncii nr. 120 A Luni-Joi 08:00-16:00 Vineri 08:00-14:00 8 Orașul Sântana – Sediul Direcției de Asistență Socială Str. Mihai Viteazu, nr. 24 Luni-Joi 08:00-16:00 Vineri 08:00-14:00 9 Orașul Sebiș – Sediul Primăriei Piața Tineretului, nr. 1 Luni-Vineri 08:00-16:00 10 Orașul Sebiș – S.C. Ghinda S.A Bulevardul Victoriei, nr.14 Luni-Sambata 07:00-21:00 11 Orașul Sebiș – Farmacia „Flora” Bulevardul Victoriei Luni-Sambata 08:00-18:00 12 Orașul Sebiș – Econom Car Wash Strada Crisului, nr. 36 Luni-Sambata 08:00-22:00 13 Orașul Sebiș – S.C. Roprest Hotel Restaurant Bulevardul Victoriei 7 Luni-Duminica 07:00-24:00 14 Orasul Sebiș – SC Lavinex SRL, Sebis Str. Pacii nr. 9 Luni-Sambata 07:00-20:00 15 Orașul Pâncota – sediul Primăriei str. Tudor Vladimirescu, nr. 69 24/24 16 Orașul Pâncota – Farmacia Santal Farm str. Tudor Vladimirescu, nr. 57 Luni-Sambata 08:00-19:00 17 Orașul Pâncota – CMI dr. Bercse Georgiana Florica Str. Luncii, nr.2 Luni, Miercuri,Vineri 09:00-14:00 Marți, Joi 14:00 – 19:00 18 Orașul Pâncota – DR. Trausan Miahela SRL Strada Tudor Vladimirescu Nr. 64 Luni-Vineri 08:00-18:00 19 Orașul Pâncota – SC MEDMUN SRL Str. Luncii, nr. 2c Luni-Vineri 14:00-19:00 20 Orașul Pâncota – Fantana Publica Str. Tudor Vladimirescu nr. 70 24/24 21 Orasul Pecica – SC Profi Food SRL Str. 2, nr.175 Luni -Sambata 07:00-22:00 Duminica 08:00-22:00 22 Orasul Pecica – SC Flana Market SRL Str. 1, nr.15 Luni-Sâmbătă 06:00-22:00 Duminică 08:00 – 21:00 23 Oraș Curtici – Piața Agroalimentară str. Horia, nr. 1B Luni-Vineri 08:00-16:30 24 Oraș Curtici – Sediul Primăriei Orașului Curtici – Birou SVSU Str. Primăriei, nr. 47 Luni-Vineri 08:00-16:30 25 Orașul Ineu – Farmacia „SC Remedium Farm SRL” Str. Republicii nr. 13-15 Programul de functionare a farmaciei 26 Orasul Ineu – Farmacia „Dr. Max” Str. Republicii nr.25-27 Programul de functionare a farmaciei 27 Orasul Ineu – Farmacia „Dr. Max” Str. Republicii nr. 52 Programul de functionare a farmaciei 28 Orasul Ineu – Farmacia „Gina Farm” Str. Decebal nr.2A Programul de functionare a farmaciei 29 Orasul Chisineu-Cris – Sediul Primariei Orasului Chisineu-Cris Str. Infratirii nr. 97, parter Luni-Duminica 09:00-17:00 pe perioada caniculei 30 Orasul Chisineu-Cris – Sediul Companiei de Apa Chisineu-Cris Str. Infratirii nr. 81-83 bl. E1, parter Luni-Duminica 09:00-17:00 pe perioada caniculei 31 Orasul Chisineu-Cris – Farmacia Dr. Max Str. Infratirii Cartier Padureni Luni-Duminica 09:00-17:00 pe perioada caniculei 32 Orasul Nadlac – Piata agroalimentara a orasului Nadlac – Cismea functionala centrul orasului 24/24 33 Orasul Nadlac – Sediul Primariei Nadlac Str. 1 Decembrie, nr. 24 Luni-Joi 08:00-16:30 Vineri 08:00-14:00 34 Comuna Vladimirescu – Corturi in centrul Vladimirescu (langa moara) Intersectia drumului DN7 cu str Garii In zilele cand temperaturile depasesc 35 grade 10:00-18:00 35 Comuna Gurahonț – sediul Primăriei Comunei Gurahonț str.Avram Iancu, nr. 29 Luni-Joi 08:00-16:30 Vineri 08:00-14:00 Pe perioada caniculei 36 Comuna Gurahont – Dispensarul uman Gurahont Str. Ioan Buteanu nr. 28 24/24 Pe perioada caniculei 37 Comuna Șiria – Izvorul Helesteu din Parcul Central Str. Regiment 85 Infanterie 24/24 38 Comuna Șiria – Primaria Comunei Șiria Str. Regiment 85 Infanterie, nr. 10 Luni-Vineri 08:00-16:30 39 Comuna Păuliș – Sediul Primariei Păuliș Str. Eroilor , nr. 2 Luni-Vineri 10:00-16:00 40 Sat Sâmbăteni – Caminul Cultural Str. Teiului, nr 6 Luni-Vineri 10:00-16:00 41 Sat Barațca – Centrul de Informare Turistica Barațca cu intrare de pe DN7 Str. Mălinului, nr. 34 Luni-Vineri 10:00-16:00 42 Comuna Moneasa – 3 cișmele publice Str. Gheorghe Groza, nr. 98 (langa Biserica Ortodoxa din Moneasa) Strada Delani, nr. 8 Aleea Teilor (Parcul Central din Statiunea Moneasa) -pe toata perioada verii 43 Comuna Felnac – Cabinetul Medical Felnac Loc. Felnac, nr. 393 Luni -Vineri 08:00-15:00 44 Comuna Felnac – Centrul de Permanenta Loc. Felnac, nr. 393 Luni-Vineri 15:00-08:00 Sambata-Duminica 24/24 45 Comuna Șicula – Sediul Primariei comunei Șicula Str. Transilvaniei, nr.200 Luni-Duminica 08:00-18:00

In ceea ce priveste punctele de acordare a primului ajutor, in orasul Nadlac, a fost specificat ca marea majoritate a cabinetelor medicilor de familie sunt amplasate in zonele centrale si asigura functionarea alternativa permanenta pe tot timpul zilei intre orele 08:00-20:00 (luni-vineri), iar Centrul de Permanenta din Nadlac functioneaza pe str. George Enescu, nr. 85 (langa SMURD), de luni pana vineri, intre orele 15:00-08:00 si non-stop in weekend. De asemenea, in orasul Ineu, Spitalul Orasenesc Ineu, str. Republicii, nr.2, se afla in centrul orasului si prin serviciul ambulatoriu poate acorda primul ajutor. In plus, in caz de necesitate, Primaria Orasului Ineu (str. Republicii, nr. 5 cu program intre orele 08:00-16:00) si Sediul Directiei de Asistenta Scoiala (str. Republicii, nr. 25 cu program intre orele 08:00-16:00) pot oferi ajutor cetatenilor.

In plus, dorim sa va reamintim faptul ca judetul Arad are in total 21 de centre de permanenta care asigura asistenta medicala primara in regim de garda in afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie. Orarul este de luni pana vineri intre orele 15:00-08:00, iar in zilele de sambata si duminica functioneaza intre 08:00-08:00. Lista cu acestea o gasiti pe site-ul institutiei www.dsparad.ro, precum si pe pagina noastra de Facebook.

DIRECTOR EXECUTIV

IRIMIE CECILIA GABRIELA