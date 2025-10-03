Regatul Unit o numește pe Mullally prima femeie Arhiepiscop care conduce Biserica Anglicană

Please follow and like us:

Marea Britanie a numit-o vineri pe Sarah Mullally ca noul Arhiepiscop de Canterbury, fiind pentru prima dată în istoria de 1.400 de ani a acestei funcții când o femeie este desemnată lider al Bisericii Anglicane.

Mullally devine, de asemenea, conducătorul ceremonial al celor aproximativ 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, numirea unei femei riscând să adâncească diviziunile teologice cu unele dintre ramurile mai conservatoare ale bisericii din națiunile africane.

Prim-ministrul Keir Starmer salută numirea lui Dame Sarah Mullally ca primul Arhiepiscop de sex feminin de la Canterbury.

„Biserica Anglicană are o importanță profundă pentru această țară.

Bisericile, catedralele, școlile și organizațiile sale caritabile fac parte din țesătura comunităților noastre”, afirmă el.

„Arhiepiscopul de Canterbury va juca un rol esențial în viața noastră națională. Îi doresc mult succes și aștept cu nerăbdare să colaborăm.”

