Restricții de circulație pe Podul Decebal

Primăria Municipiului Arad aduce la cunoștința publicului că, în perioada 2–8 aprilie 2026, între orele 08:00 și 17:00, circulația rutieră pe Podul Decebal va fi parțial restricționată, traficul desfășurându-se alternativ, pe câte o bandă.

Măsura este necesară pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a lucrărilor de înlocuire a parapetelor.

Primăria recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară, să circule cu prudență și să utilizeze, pe cât posibil, rute alternative, pentru a evita aglomerările și a contribui la buna desfășurare a lucrărilor.