Se anunță un an plin de evenimente culturale, în comuna Săvârșin

2025 se anunță a fi încă un an plin în evenimente culturale în comuna Săvârșin, organizate de Primăria Săvârșin, alături de Familia Regală și partenerii tradiționali.

Un prim eveniment va avea loc la finalul lunii aprilie, când se va organiza o nouă ediție a festivalului „Suflet de România”, un eveniment ce promite să depășească succesul de la primele două ediții, aducând împreună producători locali din întreaga țară. Organizat în parteneriat cu Casa Regală, Profi România și Primăria Săvârșin, festivalul își propune să fie un punct de întâlnire pentru comunitate, producători locali și iubitori ai tradițiilor românești.

În cadrul festivalului „Suflet de România”, vizitatorii vor avea ocazia să exploreze un sat atemporal, să se întâlnească cu zeci de mici producători locali și să descopere produsele lor unice, într-un cadru care evocă tradiții și obiceiuri autentice românești. Inițiativa Profi România, împreună cu Casa Regală și Primăria Săvârșin, reflectă o dorință comună de a pune în valoare gusturile, tradițiile și artizanatul românesc, subliniind importanța revenirii la rădăcinile culturale pentru a înțelege și aprecia valorile autentice ale țării.

„La sfârșitul lunii aprilie o să fie o nouă ediție a festivalului „Suflet de România“, la care suntem parteneri, fiind organizat de Profi, în parteneriat cu Familia Regală, festival care se desfășoară pe Domeniul Regal de la Săvârșin. Este un eveniment de mare amploare, cu participarea câtorva mii de persoane în decursul a două zile de festival. Și în acest an o să fie nume cu rezonanță care vor desfășura activități artistice, meșteri populari veniți din întreaga Românie și producători de la nivel local, dar și de la nivel național“, declară primarul Ioan Vodicean.

Un alt eveniment important va fi organizat în luna mai, pentru al doilea an consecutiv: Săvârșinul va găzdui Colocviul Național al Revistelor de Cultură, la care vor participa reprezentanții celor mai importante reviste de cultură din țară, de la Iași, Oradea, București, Sibiu, Constanța, Brașov etc. „Avem pentru a doua oară, la Săvârșin, Colocviul Național al revistelor de Cultură. Redactorii șefi ai celor mai prestigioase reviste de cultură din țară vin să se întâlnească la Săvârșin, acolo unde dezbat problemele din activitatea literară din România și chiar din străinătate. Am avut și anul trecut o prezență foarte bună de la cele mai renumite reviste de cultură din țară. Au fost foarte încântați participanții la ediția de anul trecut de primire și de modul în care am organizat evenimentul, prin urmare, au dorit ca și în acest an să se desfășoare acest eveniment tot la Săvârșin. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Familia Regală, pentru că este și în preajma Zilei Regalității, 10 Mai. Evenimentul de anul trecut a fost în 9 mai, anul acesta s-a potrivit să fie 8 mai. Deci tot în preajma Zilei Regalității“, spune primarul Ioan Vodicean.

Un alt eveniment cultural organizat în decursul anului este Ziua Săvârșinului, care va avea loc în a doua jumătate a lunii august. „Deocamdată nu avem foarte multe amănunte legate de participanți, nume și formații, dar pot să vă spun că vom avea a doua ediție a Festivalului Național de Folclor „Victor Jicherean”. Festivalul este dedicat memoriei marelui coregraf și promotor al folclorului românesc, Victor Jicherean, care a fost un veritabil stâlp al culturii populare din Banat și din întreaga țară. La acest festival vor fi invitate un număr de cinci sau șase ansambluri renumite din țară și poate și din străinătate. Și anul trecut am avut două formații venite din străinătate. La fel se va întâmpla și în acest an“, declară primarul comunei Săvârșin.

Apoi, în prima jumătate a lunii septembrie va fi organizat Festivalul Național de Literatură Dorel Sibii, ediția 27. „Am zis așa, ca o ambiție personală, vrem să îl ducem cel puțin până la ediția 30. După aceea vom vedea ce va mai fi. Anul ăsta o să fie ediția 27, tot așa, cu participare largă a scriitorilor din țară și poate și din străinătate. Nu știm dacă în acest an o să se mai desfășoare în paralel și tabăra de creație a tinerilor scriitori, pentru că, din păcate, a trebuit să reducem bugetul alocat activităților și probabil în acest an o să se desfășoare festivalul fără tabăra de creație. În situația în care în anii următori o să se poată, vom reînnoda firul tradiției. Apoi, în luna octombrie o să fie Târgul de bucate. A fost o perioadă în care nu s-a ținut din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Vom vedea dacă anul acesta o să ne permită vremea să organizăm și acest festival și încheiem anul calendaristic și cultural, să spun așa, cu Festivalul obiceiurilor de iarnă, care se derulează înaintea sărbătorilor de Crăciun, la încheierea Târgului de Crăciun, organizat în parteneriat cu Familia Regală. După cum se vede, vom avea un an plin cu evenimente și sunt convins că și în 2025, comuna Săvârșin va fi o atracție turistică pentru mii de persoane venite din toate colțurile țării și, de ce nu, din străinătate“, declară primarul Ioan Vodicean.