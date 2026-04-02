Se repartizează 12 milioane de lei pentru drumurile comunale

Consiliul Județean va distribui fondurile alocate drumurilor județene și comunale în 2026. 12 milioane de lei merg spe două orașe și 27 de comune, iar 11.643.000 lei spre bugetul propriu al Județului Arad, bani care vor fi destinați întreținerii drumurilor județene.

„Consiliul Județean a modernizat până acum peste 900 de kilometri de drumuri, aici luând în calcul și cele aflate în lucru. Dar ne preocupă și drumurile care nu sunt în patrimoniul nostru. 12 milioane de lei merg la orașe și comune, pentru ca administrațiile locale să aibă drumuri comunale bune, cu ajutorul cărora circulația să se realizeze mai sigur și mai repede, între centrul de comună și localitățile aparținătoare. Județul Arad trebuie să se dezvolte uniform, modernizarea drumurilor trebuie să ajungă în fiecare sat”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Cele două orașe beneficiare sunt Pecica și Sebiș, iar pentru drumurile comunale primesc fonduri comunele Beliu, Bârsa, Bocsig, Buteni, Chisindia, Conop, Fântânele, Hălmagiu, Hălmăgel, Ignești, Mișca, Peregu Mare, Petriș, Pleșcuța, Săvârșin, Semlac, Sintea Mare, Socodor, Șagu, Șepreuș, Șilindia, Șofronea, Tauț, Târnova, Vârfurile, Vladimirescu și Zerind.

Un proiect important, cel de la Socodor, privește construirea podului peste Crișul Alb. Investiția este finanțată prin programul „Anghel Saligny”, valoarea este estimată la 9 milioane de lei. Consiliul Județean alocă în acest an 750.000 de lei, după ce anul trecut a mai repartizat 375.000 de lei.