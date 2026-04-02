Secția de Hematologie din Arad, dotată cu echipament modern

De Ziua Mondială a Sănătății, Consiliul Județean Arad aduce o veste importantă pentru pacienții și personalul medical din județ. Secția de Hematologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență a fost dotată cu primul său sistem automatizat de preparare a medicației citostatice, dotat cu hotă microbiologică.

Investiția, în valoare de aproximativ 1,9 milioane de lei, a fost realizată prin fonduri europene, în cadrul programului DENIM (Interreg România-Ungaria). Acesta este al doilea echipament de acest tip din cadrul spitalului, după cel utilizat deja în secția de Oncologie.

„Sistemul permite prepararea dozelor exacte, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui pacient, asigurând astfel un tratament personalizat. Totodată, echipamentul oferă o siguranță sporită prin reducerea riscului de eroare umană datorită procesului de dublă verificare și prin protejarea personalului medical de expunerea directă la substanțe toxice. Din punct de vedere al eficienței, timpul de preparare a tratamentelor citostatice este redus semnificativ, ceea ce asigură un flux de lucru mai rapid și mai performant la nivelul secției”, a declarat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, medic şef Secția Clinică Hematologie.

„Investim în sănătatea arădenilor cu echipamente care cresc siguranța pacienților și a personalului medical. Această investiție a Consiliului Județean în secția de Hematologie înseamnă tratamente mai sigure pentru pacienții noștri, adaptate nevoilor lor, iar pentru personal o siguranță crescută. Este o investiție de aproape două milioane de lei realizată din fonduri europene prin programul DENIM. Investim în tehnologie modernă pentru un sistem medical mai sigur și mai performant aici, la Arad. Este o veste bună, chiar de Ziua Mondială a Sănătății!”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.