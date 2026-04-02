Șoferi prinși băuți la volan în Lipova, Chișineu Criș și Vladimirescu

În seara de 9 aprilie 2026, polițiștii orașului Lipova au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat de 60 de ani, din localitate. Verificările polițiștilor au relevat faptul că dreptul de a conduce al bărbatului este suspendat, iar lipsa plăcuțelor cu numărul de înmatriculare se datorează faptului că acestea au fost retrase de polițiști, la începutul anului.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

La data de 11 aprilie 2026, polițiștii Secției 3 Rurală Chișineu-Criș au fost sesizați despre faptul că, între mai multe persoane a izbucnit un scandal, având la bază neînțelegeri pe linie rutieră. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 33 de ani, din Chișineu-Criș, a fost implicat într-un eveniment rutier fără victime, cu un autoturism condus de o femeie de 57 de ani, din Arad. Verificările ulterioare au relevat faptul că femeia nu are permis de conducere, iar autoturismul i-ar fi fost încredințat de un bărbat de 48 de ani, pasager în acel autoturism, care figurează radiat din trafic din decembrie 2025. În cadrul discuțiilor, bărbatul de 48 de ani l-ar fi lovit pe șoferul de 33 de ani. Testarea cu aparatele din dotare a avut rezultat negativ pentru toate persoanele implicate, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru infracțiuni rutiere și lovirea sau alte violențe.

În noaptea de 10 spre 11 aprilie a.c., în Vladimirescu, polițiștii Secției 1 Rurală au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din localitate. Testarea acestuia cu aparatele din dotare a indicat o îmbibație alcoolică de 0,56 mg./l. alcool pur în aerul expirat, iar verificările au relevat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Vehiculul condus nu are RCA, iar ITP-ul este expirat din luna martie 2026, fapte pentru care cu fost aplicate sancțiuni contravenționale și luate măsuri complementare.

În noaptea de 12 spre 13 aprilie 2025, în jurul orei 2:35, polițiștii orașului Ineu au depistat un bărbat de 31 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având o îmbibație alcoolică de 0,81 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

În noaptea anterioară, în jurul orei 4:40, polițiștii Biroului Rutier au depistat, în municipiu, pe strada Banu Mărăcine, o femeie de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism, având o îmbibație alcoolică de 0,78 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

Toate persoanele depistate sub influența alcoolului au fost conduse la unități medicale, unde li s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În ziua de 9 aprilie 2026, polițiștii din Pecica au depistat, în oraș, un tânăr de 19 ani, din Secusigiu, în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat, fără a avea permis de conducere.

Cu dreptul de a conduce suspendat a fost depistat, de polițiștii Biroului de Ordine Publică, un tânăr de 29 de ani, cetățean kosovar cu drept de ședere legal, în timp ce conducea un autoturism pe Bd. Revoluției, în municipiu.

Un autoturism neînmatriculat a condus un bărbat de 34 de ani, din Vinga. Conducătorul autoturismului a fost depistat pe Calea Aurel Vlaicu, de polițiștii Biroului Rutier.

Pe numele tuturor celor depistați au fost întocmite dosare ce cercetare penală, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației rutiere pe drumurile publice.

