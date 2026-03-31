Spectacolul „Kean” a câștigat premiul pentru cea mai bună monodramă la Festivalul MOST FESZT de la Tatabánya

Spectacolul „Kean” al Companiei de Teatru „Aradi Kamaraszínház” a primit premiul pentru cea mai bună monodramă la ediția a douăsprezecea a festivalului MOST FESZT, organizat la Tatabánya, Ungaria. Actorul Attila Harsányi, membru al Companiei de Teatru „Aradi Kamaraszínház”, a susținut trei reprezentații în cadrul evenimentului.

În cadrul Festivalului de Monodramă și Teatru Studio al Teatrului Jászai Mari din Tatabánya, MOST FESZT, spectacolele invitate în competiție au fost evaluate de un juriu profesionist. Din juriul format din trei membri au făcut parte actrița Lídia Danis, membră a trupei Teatrului Jászai Mari de la Tatabánya, scriitorul și dramaturgul János Háy, laureat al Premiului József Attila, precum și criticul de teatru Tímea Papp. Pe baza deciziei lor, producția Companiei de Teatru „Aradi Kamaraszínház”, spectacolul „Kean”, a câștigat premiul pentru cea mai bună monodramă.

În cadrul festivalului desfășurat între 25 și 29 martie, actorul Attila Harsányi a realizat un adevărat maraton teatral: în aceeași zi a prezentat trei spectacole de câte o oră, unul după altul. Cu Attila Harsányi în rolul principal și în regia lui Ernő Tapasztó, au fost prezentate monodramele „Decalogul după Hess”, „Sex, drugs, gods and rock’n’roll” și „Kean”, aceasta din urmă fiind inclusă în programul competițional al festivalului.

Monodrama „Kean” oferă o incursiune în viața aventuroasă a actorului dramatic englez Edmund Kean, abordând în același timp și singurătatea artistului. Spectacolul a câștigat, în iunie anul trecut, trofeul celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Underground de la Arad. La cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Atelier de la Baia Mare, Attila Harsányi a primit premiul special al juriului pentru prestațiile din spectacolele „Kean” și „Decalogul după Hess”, precum și Premiul de Excelență Atelier, în calitate de invitat recurent.

Festivalul MOST FESZT de la Tatabánya este una dintre cele mai importante platforme ale teatrului independent din Ungaria, lansată de Teatrul Jászai Mari cu scopul de a oferi oportunități de afirmare trupelor din provincie, independente și de peste hotare, prin spectacole intime și experimentale. De-a lungul anilor, Compania de Teatru „Aradi Kamaraszínház” s-a numărat deja printre laureații festivalului. În 2015, Sex, drugs, gods and rock’n’roll, coproducție a Companiei de Teatru „Aradi Kamaraszínház” și a Asociației MASZK din Szeged, a câștigat premiul pentru cea mai bună monodramă, precum și premiul special al Academiei Maghiare de Arte pentru cea mai bună producție.