Tot mai mulți unguri vin la cumpărături de weekend în magazinele din Arad, după intrarea în Schengen

Intrarea României în Spațiul Schengen are efecte economice benefice în localitățile de frontieră cu Ungaria, spun mai mulți primari din județul Arad, care au constatat că numărul clienților în magazinele locale a crescut considerabil datorită ungurilor care vin la cumpărături, în special în weekend, pentru a profita de prețuri mai mici.

Orașul Pecica se învecinează cu orașul ungar Bătania, de unde mulți localnici au început să vină la cumpărături în țara noastră, după ce au constatat că prețurile sunt mai mici, mai ales la alimentele de bază, dar și la materialele de construcții sau carburanți.

Sâmbătă, în prima zi de weekend, înainte de ora prânzului, în parcarea unui supermarket din Pecica erau circa 40 de autoturisme, din care 11 aveau numere de Ungaria, ceea ce înseamnă că un sfert dintre clienții din acel moment erau de peste graniță.

Un cuplu de pensionari din Bătania și-a umplut coșul cu sticle de ulei, caserole de carne de pui și porc, paste făinoase, conserve cu hrană pentru câini, role de prosoape de bucătărie din hârtie și alte produse. Cei doi clienți spun că au pus în coș nu doar ce le trebuie urgent în casă, ci și ce este mai ieftin în comparație cu magazinele din Ungaria.

Doi tineri au venit din satul Dombegyhaz, care este la o distanță de 30 de kilometri pe Pecica, însă la fiecare drum ei fac și plinul la benzină în țara noastră, tot datorită prețurilor mai mici. ‘Noi venim pentru prima dată la Pecica, am mai fost la Arad la cumpărături, însă de această dată am ales să venim aici pentru că este zi de piață. Am luat de la piață unelte pentru gospodărie la jumătate de preț, iar de la magazin am cumpărat mai ales alimente de bază, care sunt mai ieftine decât la noi. Am găsit un sortiment de făină care este cu 40% mai ieftină în România, dar și alte produse sunt mai rentabile – uleiul, carnea, ouăle sau laptele. Dacă trag linie, ies mai ieftin cu aproximativ 20% în România’, a spus tânărul din Dombegyhaz, pentru agerpres.ro.

O angajată a supermarketului a constatat că nu este dificil să comunice cu noii clienți, pentru că mulți înțeleg și limba română.

Primarul orașului, Petru Antal, spune că mulți producători locali se bucură de noua clientelă, iar afacerile au perspective de dezvoltare. ‘Ungurii mai veneau la cumpărături și înainte de aderarea la Schengen, însă după 1 ianuarie numărul lor a crescut considerabil. Ei vin mai ales în weekend, când au timp de călătorii și cumpărături. Sigur că cei mai mulți merg la supermarket, dar și producătorii locali mi-au spus că beneficiază. De exemplu, în zilele de piață vin mulți unguri la cumpărături. De asemenea, depozitele de materiale de construcții vând tot mai mult clienților din Ungaria, la fel stațiile de carburanți. În ansamblu, deschiderea completă a granițelor s-a dovedit foarte benefică pentru afacerile locale’, a declarat, pentru AGERPRES, primarul din Pecica.

La rândul său, primarul comunei Pilu, Casian Toma, spune că localitatea de frontieră Vărșand a devenit un loc de aprovizionare pentru mulți localnici din satele de peste graniță.’Chiar zilele trecute am fost la o intervenție la un incendiu la Vărșand și am oprit apoi la un supermarket. În parcare am văzut câteva mașini cu numere de Ungaria, iar în magazin erau clienți unguri cu coșurile pline de cumpărături. În Vărșand sunt două supermarketuri și ambele au acum clienți din Ungaria. Mulți șoferi unguri vin la noi chiar și numai pentru a-și face plinul la mașină cu benzină sau motorină’, a spus edilul.