Transportul cu tramvaiul suspendat pe ruta Podgoria – Grădiște

Comisia de Sistematizare a Circulației a avizat favorabil întreruperea circulației tramvaielor pe tronsonul Podgoria – Grădiște, în perioada 15 aprilie – 25 aprilie 2026.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de remediere a covorului asfaltic pe sectorul Viaduct Grădiște – Bulevardul Revoluției.

Pe durata restricțiilor, transportul public de călători va fi asigurat prin autobuze puse la dispoziție de CTP Arad., care vor circula pe trasee adaptate și vor efectua opriri în vecinătatea stațiilor de tramvai.

Participanții la trafic și utilizatorii transportului public sunt rugați să manifeste înțelegere față de disconfortul creat și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă.