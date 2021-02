Please follow and like us:

”Constanța… o pată neagră în istoria pompierilor. O nouă pată neagră… Nu știu cum se face dar de câțiva ani încoace, poate e doar o banală coincidență, cam de când conceptul „SMURD” e propulsat la extrem pentru a face imagine unui distins domn care se laudă că a pus șaua pe caii din Dealul Spirii, istoria pompierilor se scrie cu sânge. Sânge de oameni nevinovați. Sânge de cetățeni nevinovați dar și sânge de pompieri nevinovați care cad secerați sub povara supra-sarcinilor ce le sunt aruncate în spate pentru gloria Departamentului pentru Situații de Urgență.

Opinia publică e revoltată pe bună dreptate. Morții se adună grămadă lângă tronul de pe care relaxat ne face cu mâna distinsul Raed Arafat. #Colectiv, #Piatra Neamț, #Balș… Omul știe una și bună că visul lui, SMURD, trebuie să se dezvolte. La fel și achizițiile la fel de îndoielnice ca și tehnica nouă. Doar că, atunci când faci din rahat bici, riști să nu pocnească sau să te stropească pe costum.

Ce s-a întâmplat azi la Constanța? Niște tălpași au încercat să salveze o viață cu o tehnică depășită și sub niște ordine ale unor ofițeri mai mult decât aiuriți. Incendiu la etajul VI al unui bloc. Pe un Bulevard. Autoscara o țin la Palas. Asta dacă nu cumva am una stricată în curte sau dacă nu cumva sunt atât de prost pregătit încât nu îmi dau seama că trebuie să disloc, eu, un ofițer, un comandant, un inspector șef, un inspector general chiar dacă văd că subordonații mei o iau pe miriște, o altă autoscară. Mai am o autoscară la Cernavodă care într-un an a avut o singură intervenție!!!! Dar o țin acolo! Pentru ce să o țin în centrul Constanței?

Când nu am oameni pentru că oamenii mi-i trebuie să încadrez AMBULANȚELE ROȘII aducătoare de profit financiar și de imagine, trimit la incendiu ce am… o APCA veche… și câțiva oameni, echipaje incomplete pentru că SMURD-ul trebuie să fie complet. Așa a zis responsabilul cu stelele de general, pentru slugile credincioase, Raed Arafat! Deci, trimit o APCA, fără tun de apă deci inutilă pentru un incendiu la etajul 6. Asta dacă nu cumva își imagina cineva că doi servanți vor urca cu furtunul în spate până la etajul respectiv. Și cu „ușurelele” aparate de respirat. Desigur.

Nu știu ce m-a oripilat mai mult, moartea îngrozitoare a femeii, durerea și disperarea soțului pe care paramedicii nici nu l-au observat și nu s-au întrebat dacă nu va colapsa de durere, disperare, frică. Faptul că un comandant sau un reprezentant al pompierilor are TUPEUL, NEOBRĂZAREA, NESIMȚIREA, SĂ MINTĂ presa pentru a acoperi… o mizerie, o intervenție prost gestionată, nu de militarii din prima linie ci de SPECIALIȘTII, sau pretinșii specialiști ai ISU…

Ce vină are Arafat la Constanța? Niciuna.. în afară de faptul că pentru a putea șantaja Guverne pompierii au devenit „asistente/moașe medicale”, care salvează o viață și o lume, dar întâmplător și azi, la Constanța, au clacat. Nicio vină în afara faptului că totul e concentrat pe SMURD, că acești paramedici, unii, își doresc să facă SMURD, dar alții nu se simt competenți și sunt obligați de șefi să facă cele două module de curs. Știm, teoretic nu îi obligă nimeni, iar amenințările printre dinți nu se pun la socoteală, nu-i așa? Niciuna în afară de faptul că din cauza lipsei de personal mașinile de stingere sunt mereu cu echipaje incomplete. Bine, domnul Arafat zice că pompierii de pe stingere sunt niște leneși. Ce buni erau azi, NIȘTE LENEȘI bine pregătiți, nu-i așa, domnule Arafat? Lângă mormanul de cadavre unul în plus sau în minus… mai contează? SMURD-ul să meargă! Ce vină are Arafat? Niciuna în afară de faptul că și așa puținii pompieri mai fac și informare COVID-19 de 2 ori pe zi. Și culmea, pentru asta sunt fonduri, pentru aplicații și antrenamente, NU!”, scriu cei de la AgendaPompierului.