UTA începe oficial noul an la malul mării!

Farul și UTA se înfruntă luni, ora 17 (direct Digi Sport și Prima Sport), la Ovidiu, în primul meci oficial din noul an pentru cele două echipe. Confruntarea contează pentru etapa a 22-a din SuperLiga, prima din 2025. Punctele puse în joc sunt importante, fie pentru ultimul tren spre play-off (de care le despart acum șapte puncte), fie pentru a sta departe de zona retrogradării. Hagi și Rednic au decis să nu își ducă jucătorii în țări cu o climă mai blândă pentru pregătirea de iarnă, așa că au rămas pe plan local. „Nu-și avea rostul un cantonament în străinătate, ținând cont de perioada scurtă între vacanță și începerea campionatului. Vremea a fost bună, am avut două meciuri pe terenuri ok, nu am de ce să nu fiu mulțumit. Plus de asta am făcut un semi cantonament aici, cu tot ce trebuie. A fost o perioadă de pregătire mult mai bună decât iarna trecută, când am mai avut ceva probleme”, susține Rednic. Farul a ajuns pe loc de baraj, 13, cu 24 de puncte, iar UTA e pe 10, cu un punct mai mult.

Rednic are probleme de lot, Hagi l-a recuperat pe Alibec!

Hagi și-a recuperat o parte din fotbaliștii cu probleme medicale în pauza de sărbători, cu Denis Alibec cap de listă, dar Nedelcu și Gustavo sunt accidentați și nu vor putea juca. Dincolo, la UTA, Benga și Van Durmen rămân încă pe margine: „Benga e la recuperare, avansează, s-au deja făcut alergări, eu cred că la începutul lui februarie o să înceapă să se antreneze cu grupul. Van Durmen va intra cu echipa de săptămâna viitoare. Zsori nu face deplasarea, are o încărcătură, mai ales de la teren, iar Dumiter va lipsi pentru o perioadă mai lungă, s-a operat acum câteva zile de pubalgie”, mai spune antrenorul arădenilor. Dintre noutăți, Dussaut ar putea începe titular, el antrenându-se de altfel cu UTA încă din toamna anului trecut, dar fără a putea avea drept de joc. Martinicanul își va înfrunta cu ocazia asta fosta echipă.

Arădenii sunt cu gândul la revanșă, după umilința din Cupă

„Primul meci, este important să începem cu dreptul. Cunoaștem deja adversara, ne-am întâlnit cu ei și în Cupă și chiar vreau să facem uitat acel joc (câștigat de Farul cu 5-1, chiar la Arad), în special din prima repriză, dar e clar că nu le vom mai da acele spații. Atunci a fost altceva, au fost și schimbări în echipă, ne-am desfăcut mult și au profitat. În tur am pierdut două puncte mari cu ei, când ne-au egalat la ultima fază, în prelungiri. Ambele echipe avem nevoie de puncte, joacă acasă și vor veni pe atac. Alibec revine, un jucător impotant pentru ei ca și prezență și experiență, dar și noi știm ce avem de făcut, în concluzie ne așteaptă un meci greu”, a prefațat Rednic disputa cu Farul lui Hagi, arbitrată de bucureșteanul cu ecuson FIFA Radu Petrescu.

Ambii antrenori vor să înceapă 2025 cu dreptul

„Pregătirea a mers bine, am avut condiții și am făcut ce trebuia. Ne așteaptă nouă meciuri foarte importante, primul este acasă cu UTA. Clar că ne gândim la cele trei puncte și vom face totul pentru a le obține, întâlnim un adversar foarte bun în deplasare, cu destule rezultate pozitive pe terenuri străine. O să fie greu, dar trebuie să fim inspirați și să avem capacitatea să facem fotbalul nostru. O echipă ce stă bine în teren, puternică, pe care va trebui să o desfacem, va fi importantă și tranziția. Este început de an, nu suntem încă 100%, dar nu trebuie să ne gândim decât la cele trei puncte”, a spus Hagi la conferința de presă de dinaintea partidei cu UTA.