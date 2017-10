Cântărețul Tom Petty a încetat din viață la vârsta de 66 de ani

Duminică seara, cântărețul Tom Petty a fost găsit inconștient în casa sa, de către poliția din Los Angeles. El a fost diagnosticat cu stop cardiac și a fost dus la spitalul UCLA din Santa Monica.

În această dimineață a fost confirmat decesul cântărețului Tom Petty, ora 8.40 PM pe coasta americană, în vârstă de 66 de ani, conform manaferului său, Tony Dimitriades, citat de site TMZ.

Tom a cunoscut faima internațională în anul 1976 cu melodia „Don’t Do Me Like That”, împreună cuformația sa Heartbreakers.