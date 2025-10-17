AEP: Peste 19 milioane de lei – subvenții virate partidelor în luna octombrie

Please follow and like us:

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în luna octombrie în conturile a opt partide – PSD, AUR, PNL, USR, S.O.S. România, POT, PMP, Forța Dreptei – subvenții în sumă totală de 19.006.583 de lei, scrie agerpres.ro.

Potrivit site-ului AEP, Partidul Social Democrat a primit 6.306.224 lei, Alianța pentru Unirea Românilor – 3.728.971 lei, Partidul Național Liberal – 3.433.326 lei, Uniunea Salvați România – 2.436.948 lei, S.O.S. România – 1.621.025 lei și Partidul Oamenilor Tineri – 1.306.148 lei.

De asemenea, au primit subvenții Partidul Mișcarea Populară – 89.221 lei și Forța Dreptei – 84.720 lei.