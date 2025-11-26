Afacerile din comerț au crescut cu 1,6% în primele nouă luni din acest an

Please follow and like us:

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), a crescut în primele nouă luni ale anului, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută – cu 1,6%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate – cu 0,7%, arată Institutul Național de Statistică.

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 9,5%, datorită creșterilor cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (+37,4%), comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (+23,6%), comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+19,6%), comerţul cu ridicata nespecializat (+17,6%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (+15,9%) și din comerţul cu ridicata specializat al altor produse (+7,6%).

Scăderi au înregistrat: comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-10,8%) și comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-0,6%). Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu, cu 1,0%, scrie agerpres.ro.