Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 2,1%, în primele opt luni ale anului

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a înregistrat o evoluție pozitivă în primele opt luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024. Potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), creșterea a fost de 2,1% ca serie brută și de 2,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.

Această tendință ascendentă indică o revigorare moderată a consumului intern, susținută în special de creșterea vânzărilor de produse nealimentare și de combustibili. În schimb, segmentul produselor alimentare, băuturilor și tutunului a avut o evoluție mai temperată, pe fondul menținerii unor prețuri ridicate la alimente și al unei prudențe sporite din partea consumatorilor.

Datele INS sugerează că, deși ritmul de creștere este mai redus decât în anii anteriori, sectorul comerțului cu amănuntul continuă să fie un motor important al economiei românești, reflectând atât adaptarea mediului de afaceri la contextul economic actual, cât și o relativă stabilitate a cererii interne.