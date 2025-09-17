ANAF monitorizează saloanele de nunți

Please follow and like us:

După ce, în urmă cu mai multe săptămâni, reprezentanții mai multor restaurante au susținut că nunțile și botezurile au intrat în vizorul ANAF. În jurul acestor declarații s-a creat o adevărată controversă, mirii așteptându-se ca la evenimentul lor să apară inspectori ai ANAF-ului pentru a vedea ce sume au primit în plicuri. Marți, șeful Fiscului a dezmințit aceste zvonuri, clarificând la ce s-a referit notificarea trimisă unităților care organizează evenimente.

Șeful ANAF-ului i-a lămurit pe români. Controalele care vor avea loc la saloanele de evenimente vizează compania care prestează servicii, nu evenimentul în sine. Ba mai mult, nu doar că mirii nu vor trebui să dea socoteală pentru banii pe care îi primesc sub formă de dar, dar vor putea verifica la finalul serii, printr-o aplicație, dacă bonul fiscal pe care l-au primit în urma sumelor achitate la restaurant, cazare sau alte servicii este fiscalizat corect.

Adrian Nicuşor Nica, președintele ANAF, a fost întrebat marți, după audierea în comisia de buget-finanţe, cum își propune și ce face concret agenția pentru a lupta împotriva evaziunilor fiscale mici. Șeful instituție a declarat că printre strategiile antifraudă se numără și renumitele controale ale saloanelor de nunți. Cum această măsură a fost intens mediatizată și greșit înțeleasă, Adrian Nicușor Nica a ținut să clarifice că scopul Fiscului nu este nici de a controla darul primit de miri, nici de a strica vreo petrecere.

„ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus preşedintele ANAF.

Ce vizează controalele saloanelor de nunți ale ANAF-ului

După ce a clarificat ce NU va face ANAF, șeful instituției a vorbit și despre scopul controalelor saloanelor de evenimente care, cel puțin în teorie, se vor a fi în beneficiul clienților.

