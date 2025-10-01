ANM aduce vești proaste pentru luna octombrie

Please follow and like us:

Toamna 2025 nu se arată a fi una caldă și lungă. Vremea în luna octombrie va fi în general rece, potrivit prognozei publicate de ANM. Potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 29 septembrie – 27 octombrie 2025, România va avea parte de un început de octombrie mai rece și cu ploi abundente față de valorile obișnuite ale sezonului. Ulterior, temperaturile și regimul pluviometric se vor apropia treptat de normalul perioadei.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi cu mult mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile, conform stiripesurse.ro.