Atenție! Email fals în numele ANAF!
ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa [email protected], prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.
Reiterăm următoarele:
- nu deschideți aceste emailuri și
- nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut;
- nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate!
Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.
De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.
