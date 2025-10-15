Ultimele știri

Atenție! Email fals în numele ANAF!

15 octombrie 2025

ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa [email protected], prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.

Reiterăm următoarele:

  • nu deschideți aceste emailuri și
  • nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut;
  • nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate!

 

Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.

