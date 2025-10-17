Atenție, șoferi: CNAIR anunță întreruperea temporară a emisiei rovinietei și a peajului online

Please follow and like us:

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (#CNAIR) informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în perioada 17 octombrie 2025, ora 23:45 – 19 octombrie 2025, ora 04:00, nu va fi posibilă emiterea rovinietei și a peajului prin portalul www.erovinieta.ro și aplicația eTarife.

Această întrerupere este necesară deoarece banca parteneră a CNAIR va efectua un update în sistemul propriu de carduri, proces esențial pentru funcționarea serviciilor online de plată.

CNAIR reamintește că:

Rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității;

Peajul poate fi plătit cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare efectuării trecerii;

Atât rovinieta, cât și peajul pot fi achiziționate și de la distribuitorii autorizați, utilizând și alte mijloace de plată.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp achizițiile pentru a evita situațiile neplăcute în perioada întreruperii.