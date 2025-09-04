Audieri maraton la DNA in dosarul Automobile Leasing. Un om de afaceri din Arad a fost reținut

Please follow and like us:

Una dintre funcționarele ANAF Iași vizate de dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing ar fi fost plasată sub control judiciar în cursul nopții de miercuri spre joi, de către procurorii DNA, pentru un presupus ajutor oferit afaceriștilor care aduceau mașini rulate din UE pentru revânzarea în țară, transmit autorului acestui material surse judiciare.

Potrivit acestora alături de funcționara ANAF încă o persoană a fost plasată până la acest moment sub control judiciar în vreme ce doi afaceriști, unul din Arad și altul din Vaslui, ar fi fost reținuți pentru 24 de ore după audieri. Aceleași surse arată că audierile sunt în toi iar în dosar ar urma să fie luate și alte măsuri pe fondul ascultării celor ridicați după perchezițiile de miercuri.

Doi inspectori ANAF ar fi în vizorul procurorilor anticorupție în dosarul în care procurorii DNA efectuează, miercuri, percheziții domiciliare legat de un caz de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la aproapte 18 milioane de euro, afirmă surse judiciare autorului acestui material.

Potrivit acestora, mai mulți oameni de afaceri ar fi vizați de ancheta economică efectuată de DNA pe baza prejudiciului uriaș constatat până la momentul declanșării perchezițiilor.

Acestea nu au putut oferi lămuriri în ce a constat ajutor oferit de oficialii statului patronilor firmei de leasing auto.

Inspectori ANAF sunt prezenți la perchezițiile făcute de DNA, miercuri dimineață, la o firmă de vânzări automobile, care a adus statului un prejudiciu uriaș prin neplata TVA.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, miercuri, percheziţii la 47 de adrese – sediile unor firme, locuinţele unor persoane şi o instituţie publică – din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani, Braşov şi Vaslui, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul depăşeşte 90 de milioane de lei