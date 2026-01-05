Aurul şi argintul s-au scumpit din cauza tensiunilor din Venezuela

Please follow and like us:

Cotațiile aurului și argintului au înregistrat creșteri semnificative luni, pe fondul amplificării riscurilor geopolitice, după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, potrivit Bloomberg.

Aurul s-a apreciat pe piața spot cu până la 2,1%, depășind nivelul de 4.420 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a câștigat aproape 5%. Incertitudinea a fost alimentată de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat că SUA sunt acum „la conducere” în Venezuela și urmăresc acces total, inclusiv la rezervele de petrol ale țării.

Analiștii vorbesc despre un context geopolitic mai tensionat, favorabil activelor de refugiu. Creșterea aurului vine după un an record, susținut de achizițiile băncilor centrale și de reducerile de dobândă operate de Federal Reserve. Marile bănci anticipează continuarea tendinței de creștere și în perioada următoare.