Aurul sparge recordurile: creștere de peste 30% în 2025

Prețul aurului a atins marți un nou maxim istoric pe piețele din Asia, urcând la 3.508,73 dolari uncia, peste precedentul record de 3.500,10 dolari, stabilit în luna aprilie, relatează Bloomberg. Evoluția spectaculoasă este alimentată de așteptările privind o reducere a dobânzii de referință de către Rezerva Federală a SUA.

De la începutul anului, metalul prețios s-a apreciat cu peste 30%, impulsionat în ultimele săptămâni de semnalele președintelui Fed, Jerome Powell, care a lăsat deschisă posibilitatea unei scăderi a costului creditului. O astfel de măsură face aurul mai atractiv pentru investitori, în ciuda faptului că nu generează dobândă.

„Investitorii își majorează deținerile de aur, mai ales pe fondul perspectivei reducerii dobânzilor de către Fed, ceea ce susține creșterea prețurilor. Scenariul nostru de bază este că aurul va continua să atingă noi recorduri în trimestrele următoare”, a explicat Joni Teves, analist la UBS Group AG.

Atât aurul, cât și argintul, și-au dublat valoarea în ultimii trei ani, într-un context global marcat de tensiuni geopolitice, incertitudine economică și turbulențe comerciale. Creșterea cererii pentru active considerate sigure a accelerat pe măsură ce aceste riscuri s-au amplificat.

Un factor suplimentar de neliniște pentru piețe este și conflictul politic dintre președintele american Donald Trump și Rezerva Federală. Atacurile repetate ale liderului de la Casa Albă la adresa independenței băncii centrale sporesc îngrijorările investitorilor și pot eroda încrederea în economia SUA.

În prezent, piețele urmăresc cu atenție decizia unui tribunal privind motivele pentru care Trump a concediat-o pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook. Situația vine după ce o Curte de apel a stabilit, vineri, că tarifele vamale globale impuse de administrația Trump au fost ilegale, fiind introduse printr-o lege de urgență. Hotărârea alimentează incertitudinile pentru importatorii americani și pune sub semnul întrebării promisiunile economice asociate acestor măsuri comerciale.