Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, de la jumătatea lunii decembrie

Please follow and like us:

Biletele de tren vor fi mai scumpe începând cu data de 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025 – 2026. Tarifele vor crește cu 9,88%, procent stabilit conform ratei inflației din Buletinul INS nr. 260/13.10.2025, au anunțat reprezentanții Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

„Conform legii, odată cu planul nou de mers se indexează cu rata inflației. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflației la jumătatea lunii decembrie”, a explicat miercuri directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

Reprezentanții ARF au confirmat că procentul de 9,88% reprezintă indicele prețurilor de consum (IPC), iar „cu acest procent se vor actualiza și tarifele de călătorie”.