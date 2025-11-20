Bugetul pentru Sănătate în România este de 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană

Please follow and like us:

Bugetul pentru Sănătate a crescut vizibil în ultimii ani, dar România rămâne tot pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Statul alocă doar 971 de euro anual pentru fiecare locuitor, sumă mult prea mică pentru un sistem funcțional. Cei mai mulți bani sunt direcționați către salariile medicilor și asistenților, reducând drastic resursele pentru restul nevoilor.

De ce investim atât de puțin în sănătatea românilor

Românii au la dispoziție doar 971 de euro pe an pentru sănătate, o sumă mult sub media europeană de peste 3.800 de euro. Deși contribuțiile la asigurări sunt plătite constant, accesul la servicii medicale rămâne limitat. Mulți pacienți se confruntă cu lipsa personalului sau a echipamentelor în situații critice. Sistemul transmite adesea senzația că nu întoarce oamenilor ceea ce aceștia plătesc.

Tot mai mulți pacienți aleg clinici private, pentru că acolo primesc investigații rapide, fără liste interminabile de așteptare frustrante. Unii consideră rușinos faptul că România continuă să rămână mult sub nivelul statelor europene privind finanțarea sistemului medical. Problema reală este că revenirea sistemului devine tot mai dificilă, din cauza lipsei cronice de investiții esențiale în infrastructură. O mare parte din bugetul spitalelor este consumată exclusiv pe salarii, lăsând resurse insuficiente pentru restul nevoilor medicale importante.

„Închipuiți-vă ce mai rămâne pentru alte proceduri medicale, pentru aparatură, pentru mentenanță, pentru calitatea serviciilor, pentru prevenirea unor infecții asociate actului medical, ce va mai rămâne pentru medicamente, dar și alte materiale sanitare necesare actului medical”, a precizat președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, notează b1tv.ro.