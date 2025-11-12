Câștigul salarial mediu net a crescut la 5.443 lei, în septembrie

Please follow and like us:

Câștigul salarial mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creștere cu 56 lei (+1%) față de luna august 2025, iar câștigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (12.433 lei) și în activități de servicii în tehnologia informației (12.136 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (3.383 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei).

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%.

Potrivit INS, indicele câștigului salarial real a fost 94,7% în luna septembrie 2025 față de luna septembrie 2024 și 100,6% față de luna august 2025. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 238,0%, cu 1,6 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2025.

În luna septembrie 2025, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru ‘Ziua petrolistului’), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, cu 16,4%, în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 14%, scrie agerpres.ro.