Cod galben de caniculă, joi și vineri, în județul Arad

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile joi și vineri, în prima zi în peste trei sferturi din țară, iar ulterior în aproape jumătate din teritoriu.

Conform prognozei de specialitate, joi, între orele 12:00 – 21:00, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

De asemenea, pe parcursul zilei de vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic, în timp ce valorile termice maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. Meteorologii precizează că valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și în vestul țării, scrie agerpres.ro.