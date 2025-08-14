Cod galben de caniculă, joi și vineri, în județul Arad

Please follow and like us:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de caniculă, valabile joi și vineri, în peste jumătate din țară, inclusiv în București. Potrivit meteorologilor, joi, între orele 12:00 – 21:00, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul și în sudul Olteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cel mai cald în regiunile vestice.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 – 21:00, valul de căldură va continua să se manifeste în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și în vestul, centrul și sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și, izolat, în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice.

ANM precizează că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării, scrie agerpres.ro.