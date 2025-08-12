Cod galben de caniculă pentru județul Arad

Please follow and like us:

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12:00 – 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei, scrie stirileprotv.ro. „Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii. Potrivit acestora, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade.

Conform ANM, săptămâna aceasta valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.