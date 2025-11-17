Cod galben de vânt puternic și ploi în vestul țării. Aradul, printre județele vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o informare și o atenționare meteorologică de tip cod galben, care vizează și județul Arad. În următoarele zile sunt așteptate ploi consistente, intensificări ale vântului, ninsori la munte și o răcire accentuată a vremii.

Informare meteo: 17 noiembrie, ora 12 – 20 noiembrie, ora 10

Începând de luni după-amiază, în Banat și Crișana vor apărea averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, urmând ca ploile să se extindă treptat în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă acumulate pe durata intervalului vor ajunge la 20–25 l/mp, iar local se pot depăși 30–40 l/mp.

Vremea se va răci accentuat marți în vest, nord și centru, iar miercuri scăderea temperaturilor va fi resimțită în toată țara.

Cod galben de vânt: 17 noiembrie, ora 12 – 18 nov., ora 06

Atenționarea vizează Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureșul și zona montană, inclusiv județul Arad. Vântul va sufla cu 50–60 km/h, iar izolat rafalele pot atinge 70 km/h. În zonele montane sunt prognozate intensificări mai puternice, de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m se pot înregistra rafale de 90–120 km/h.

Meteorologii anunță că, în funcție de evoluția fenomenelor, avertizările vor fi actualizate, inclusiv prin mesaje de tip nowcasting pentru situațiile severe imediate.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările meteo și să evite deplasările în zonele expuse rafalelor puternice de vânt.