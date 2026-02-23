Comedia „Mi-ai căzut cu tronc“, pe marele ecran, la Cinematograful „Arta“ din Arad

Please follow and like us:

Noua comedie romantică a lui Dániel Tiszeker „Mi-ai căzut cu tronc“/„Beled estem“ va fi proiectată la Cinematograful „Arta“ din Arad.

Proiecția va avea loc vineri, 27 februarie 2026, de la ora 19.00.

Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Filmul o aduce în rolul principal pe Eszter, o actriță de succes care joacă rolul principal într-o comedie romantică din anii 1990, alături de Bálint. În viața reală, însă, cei doi actori nu se suportă unul pe celălalt. La sfârșitul filmărilor, Eszter suferă un accident și cade în amnezie din cauza unei leziuni la cap. Și, ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, se dovedește că ea a confundat povestea filmului cu realitatea: Eszter crede că trăiește în anii 1990, că este coafeză și că este îndrăgostită de Bálint, care o caută.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ din Arad sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.

SINOPSIS

Titlul: Mi-ai căzut cu tronc (titlul original: Beléd estem)

Regizor: Dániel Tiszeker

Scenarist: Réka Dubinyák, Fanni Szántó, Ádám Ábrahám

Imagine: Ádám Pataki

Producător: György Kárpáti, Balázs Berta

Montaj: Attila Mészáros

Muzică: Ádám Balázs

Distribuție: Vivien Rujder, Tamás Szabó Kimmel, Máté Mészáros, Lia Pokorny, Barna Bányai Kelemen, Andrea Szulák

Gen film: comedie romantică

Rating: AP-12 (Acordul părinților pentru copiii cu vârtste mai mici de 12 ani)

An: 2026

Durata: 89 min.

