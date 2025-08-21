Comerțul cu autovehicule a înregistrat o cifră de afaceri în creștere cu 3,5%

Please follow and like us:

Afacerile din comerţul cu autovehicule au crescut, în România, cu 3,5%, ca serie brută, în primele şase luni ale acestui an, faţă de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, s-au consemnat volume în creştere la: activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+20%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+18,5%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,9%) şi comerţul cu autovehicule (+1,5%), conform sursei.

De asemenea, în acelaşi interval de referinţă, ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor s-a majorat cu 2,7%, arată datele INS.

Datele INS relevă faptul că, în iunie 2025 vs iunie 2024, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule a crescut cu 12,3%, ca serie brută, datorită rezultatelor din: comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+31,8%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+31,3%), comerţul cu autovehicule (+10,5%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+9,8%).

Ca serie ajutată, volumul afacerilor din acelaşi domeniu a fost, de asemenea, pe un trend ascendent, cu un salt de 9,9%.

Conform statisticii oficiale, la nivel comparativ iunie – mai 2025, totalul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule a înregistrat o creştere cu 11,9%, ca serie brută, ca urmare a activităţilor din comerţul cu autovehicule (+17,3%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+5,1%) şi activităţilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+1,2%). În schimb, comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a scăzut cu 0,3%.

O majorare a afacerilor pe acest segment s-a consemnat şi ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, respectiv de 4,6%, în iunie, anul curent, faţă de luna anterioară, scrie bursa.ro.